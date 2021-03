Evento com retorno de público ao UFC tem lotação esgotada em minutos

Em março, Dana White, presidente do UFC, anunciou que a organização voltará a realizar eventos com a presença de público. O UFC 261, em Jacksonville, na Flórida, marcará o reencontro dos torcedores com a organização. E nesta sexta-feira (26/3), os fãs esgotaram toda a carga de ingressos disponíveis para a atração, marcada para o dia 24 de abril, em questão de minutos.

Ao todo, serão 15 mil pessoas na VyStar Veterans Memorial Arena, que também teve recorde de bilheteria com os combates de 24 de abril. Dana White comemorou o marco nas redes sociais: “Obrigado, fãs do UFC! Ingressos esgotados em minutos. Uma das vendas totais mais rápidas na história do UFC. Recorde de maior arrecadação da arena. 15 mil na plateia. Vejo vocês em Jacksonville”, celebrou.

Para brindar o retorno dos torcedores, o UFC 261 terá três disputas de cinturão. O main event ficará por conta do embate entre Kamaru Usman x Jorge Masvidal, valendo o título dos médios da organização. Nos dois combates anteriores, mais lutas valendo cintas, no feminino: a brasileira Jéssica “Bate-Estaca” enfrenta a campeã Valentina Shevchenko e Zhang Wheili encara Rose Namajunas.