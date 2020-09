Evento criado no Facebook pela torcida do Remo sugere o torcedor a “sair no soco” com o técnico Mazola

A perda do título estadual e os cinco jogos sem vencer fazem do Remo uma “panela de pressão”, mesmo com o clube estando na terceira posição na Série C com nove pontos conquistados em 15 disputados. Depois do técnico Mazola Júnior chamar os críticos para discutir futebol “cara a cara”, a torcida decidiu fazer um “evento” no Facebook.

A “solenidade” descrita como “45 mil no soco com Mazola”, que ameaça o técnico, está com data marcada para o dia 30 de setembro e possui mais de 550 pessoas interessadas e 220 que “confirmaram” presença. Na descrição da página é usada frases do treinador utilizadas em uma coletiva.

Confira o evento no Facebook aqui

A equipe de OLiberal entrou em contato com o Remo sobre a publicação nas redes sociais, porém o clube informou que não irá comentar o assunto.

De acordo com o presidente do Remo, Fábio Bentes, o treinador segue prestigiado e continua comandando o elenco azulino na Série C. O próximo compromisso do Remo na Terceirona será no domingo (13), às 18h, contra o Santa Cruz-PE, no estádio do Arruda, em Recife-PE.

Por: Redação Integrada