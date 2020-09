Evento reúne Amazon, Spotify e Uber para discutir novos negócios na América Latina

“A fintech Ebanx promove nesta quinta-feira (17) o primeiro capítulo do evento Latin American Summit 2020, que tem como objetivo debater os rumos dos novos negócios na América Latina. Os painéis reúnem representantes das empresas Amazon, Microsoft, Spotify e Uber, além de executivos de outras 25 companhias mundiais.

Latin America Summit 2020

O Latin America Summit 2020, promovido pelo unicórnio curitibano Ebanx. reúne algumas das maiores empresas do mundo para falar sobre negócios latino americanos, como Amazon, Microsoft, Spotify e Uber. Dividido em dois dias, o primeiro capítulo será realizado nesta quinta-feira (17) a partir das 13h. A segunda rodada será realizada no dia 15 de outubro, também às 13h.

No primeiro capítulo, o evento apresenta um panorama do mercado de comércio digital na América Latina, destacando países expoentes nesse cenário — como o mercado de e-commerce da Colômbia, os cartões de débito no Brasil; e a digitalização do Uruguai.

O evento também traz painéis com o Banco Central para discutir a digitalização de instituições financeiras, além de mesas sobre o mercado digital da América Latina e as especificidades de cada país.

Para participar os interessados devem enviar solicitação através do site. O formulário passa por avaliações para aprovação da inscrição.

Mind The Sec São Paulo

O Mind The Sec São Paulo debate a segurança de dados e da informação no universo corporativo. O evento é realizado entre 14 e 18 de setembro, e tem 60 palestrantes e 135 atividades de conteúdo e networking. Entre os assuntos debatidos, estão open banking, PIX, fraudes eletrônicas e LGPD. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo site.

Entre os palestrantes estão Bruce Schneier, criptógrafo estadunidense e professor de políticas públicas na Harvard Kennedy School; Anton Chuvakin, head de estratégia de soluções de segurança do Google; Lance Spitzner, diretor na SANS Institute; Nelson Novaes, pesquisador associado do MIT e CTO na C6 Bank, além de executivos de empresas como Mercado Livre, Braskem, Centauro, CIELO, CISO Latam, Petrobras e Gerdau.

Feira EBS

A conferência voltada para a discussão do setor de eventos corporativos e congressos Feira EBS é realizada online entre os dias 14 e 18 de setembro. A feira conta com estandes virtuais para que os participantes possam conhecer os detalhes do trabalho de cada expositor, além de permitir a interação dos participantes via chat e sala de atendimento. As inscrições são gratuitas pelo site.

O evento conta também com o Speed Meeting Virtual, para reunir virtualmente fornecedores e compradores de soluções para eventos corporativos. Nos debates do congresso participam Felipe Hatab, diretor de marketing das marcas premium da Ambev; Tracy Mann, representante do evento SXSW no Brasil, entre outros palestrantes.

Smart Talk

O ecossistema de inovação da PUCPR, Hotmilk, realiza no dia 15 de setembro, a partir das 19h30, o Smart Talks, uma live para debater governos inteligentes e inovação.

O bate papo reúne a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da PUCPR, Prof.ª Dr.ª Paula Cristina Trevilatto; o presidente da Companhia Paranaense de Energia (Copel), Daniel Slaviero; o professor da Stanford University, Imperial College London e MIT, Gil Giardelli; o superintendente geral de inovação do Governo do Estado do Paraná, Henrique Domakoski; além do presidente da Companhia de Tecnologia do Paraná (Celepar), Leandro Moura. As inscrições são gratuitas pelo site.

Como preparar equipes para vendas de final de ano

No dia 15 de setembro, representantes da Hering, Leroy Merlin e Danone se reúnem para o evento “Como preparar equipes para vendas de final de ano”. O debate discute técnicas de treinamento para otimizar as produtividade tanto nas indústrias como em equipes de vendas em um cenário de retomada motivada pelas comemorações de final de ano.

O evento online e gratuito é realizado a partir das 19h e têm inscrições abertas pelo site. Entre os participantes Karita Baraldi, gerente de treinamento comercial e SAF na Hering; Murilo Moraes, gerente de treinamento na Danone; Daniela Luzio, especialista de treinamento na Minerva Foods; e Patricia Jacovetti, gerente de educação corporativa da Leroy Merlin.

Oportunidades

Desafio universitário TETRIX

A plataforma de e-commerce VTEX promove o desafio universitário TETRIX que premia o vencedor com uma viagem para os cinco continentes. O programa visa impulsionar o conhecimento e a empregabilidade dos profissionais.

O programa é aberto para todos os cursos e tem inscrições gratuitas. Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de graduação universitária no Brasil, Chile, Argentina, México ou Colômbia, ou ter concluído a graduação a partir do primeiro semestre de 2018. As inscrições estão abertas até 30 de setembro pelo site.

No desafio, o estudante precisa responder a 100 perguntas divididas em três etapas online. As etapas semifinais estão previstas para acontecer em 2021, com visita a empresas em São Paulo e Rio de Janeiro.

BNDES Garagem

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem inscrições abertas para seu programa de aceleração, com objetivo de apoiar 135 startups. As inscrições estão abertas até 23 de outubro pelo site.

Os empreendedores selecionados recebem orientações sobre gestão de negócios e participam de encontros com potenciais investidores. Podem se inscrever startups com soluções nas verticais saúde, educação, sustentabilidade, govtech e cidades sustentáveis.

Seleção Arena Hub

A Arena Hub, o maior hub de inovação voltado para o esporte da América Latina, está com inscrições abertas para startups que queiram fazer parte do espaço no Alianz Parque, em São Paulo. O processo seletivo será em forma do desafio Like a Player, promovido pelo Arena em parceria com o Sebrae para encontrar soluções inovadoras e tecnológicas para desenvolvimento da indústria esportiva.

As inscrições para o desafio estão abertas até 3 de outubro pelo site. A maratona passa por apresentações de pitchs da solução e mentorias. Entre os critérios de avaliação o potencial de mercado da startup, o grau de inovação do modelo de negócio e qualidade da equipe. Os melhores colocados recebem 6 meses de utilização gratuita do espaço Arena Hub, mentorias, pacotes de serviços jurídicos e divulgação dos serviços nas plataformas da Arena.

Vagas

Estágio Bayer

A multinacional Bayer abriu processo seletivo para seu programa de estágio com duração de dois anos. As vagas são para atuação na Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. As inscrições estão abertas até 21 de setembro pelo site.

Ao todo, somam 150 vagas com bolsa auxílio de R$ 1,7 mil. Entre os benefícios plano de carreira, assistência médica, odontológica e seguro de vida. Para se candidatar o estudante pode estar em qualquer área de ensino técnico ou superior, cursando a partir do segundo ano. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos em inglês.”