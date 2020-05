Ex-BBB Gizelly Bicalho diz que ‘pegaria’ Bianca e Rafa: ‘Hétero curiosa’

Gizelly Bicalho e Marcela McGowan, sisters do BBB 20, participaram do quadro “Pego, Penso ou Passo”, no canal de YouTube de Matheus Mazzafera. No jogo proposto, elas tinham de dizer, entre diferentes celebridades, quem pegariam. No entanto, elas tinham de entrar em acordo sobre quem as duas ficariam.

Matheus perguntou sobre alguns participantes do BBB 20. Sobre Bianca Andrade, a Boca Rosa, ambas concordaram que pegariam. “Ué, gente. Pego. Quem não pegaria?”, disse Gizelly.

As duas disseram que pegariam, ainda, Rafa Kalimann. Supreso em razão do fato de Gizelly se declarar heterossexual, Matheus a elogiou pela “desconstrução”. “[Sou] hétero curiosa”, justificou a advogada criminalista.

As duas disseram que pegariam também Gabi Martins, apesar de Marcela a ver “mais como um neném”. Gizelly, no entanto, argumentou: “Que tem ser neném? Ela é um neném que pode beijar na boca”.

Por outro lado, elas não pegariam o casal Pyong e Sammy Lee, tampouco Gui Napolitano e Flayslane — pelo fato de a sister ser “muito hétero”.

Questionada se, terminada a quarentena, ficaria com uma mulher, Gizelly respondeu: “Se eu encontrar uma menina por quem sentir atração, ‘é nóis'”.