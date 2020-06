Ex-goleiro Bruno posta foto em canil e gera revolta na internet

Internautas relacionaram postagem ao assassinato da modelo Eliza Samudio, pelo qual ele foi condenado por envolvimento

O ex-goleiro Bruno foi bastante criticado na internet após usar suas redes sociais, nessa terça-feira (23), para fazer um agradecimento e uma propaganda a um canil. Internautas atrelaram a postagem ao assassinato de Eliza Samúdio em 2010, pelo qual Bruno foi condenado. Na época do crime, testemunhas afirmaram que o corpo da modelo teria sido esquartejado e dado aos cachorros, o que não comprovado pelas investigações.

Na postagem, o ex-goleiro diz estar contente em conhecer o canil de cachorros da mesma raça do seu pet Booba, da raça American Bully. Bruno ainda agradeceu a casa pelo convite e elogiou a qualidade dos animais de lá. “Ontem tive o grande prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu filho Booba”, disse Bruno em sua conta.

O fato, no entanto, não agradou a vários internautas que regiram com críticas. Veja algumas postagens:

O ex goleiro Bruno, que matou Eliza Samudio, e deu os restos para cachorros comerem

virando

garoto

propaganda

de

um

canil.



QUE SOCIEDADE NOJENTA! A humanidade se perdeu faz tempo. Não tem cura pra isso. pic.twitter.com/Eg3X3xBcHl — cuarentenanda • (@capricornanda) June 24, 2020

Alguma chance desse país dar certo? Goleiro Bruno fazendo anúncio de canil? Só por isso deveria voltar para a cadeia. A próxima pode ser Suzane fazendo propaganda de meias para o dia dos pais ou Nardoni de brinquedos no dia das crianças pic.twitter.com/sppy8PvoDy — elena landau 🇧🇷 (@elenalandau) June 24, 2020

Bruno fazendo propaganda de canil no Instagram. A nasa precisa estudar o brasileiro. pic.twitter.com/86RPrDgg5W — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) June 24, 2020

Respostas

Em virtude da polêmica, Bruno se defendeu também pelo Instagram: “Não faço propaganda do canil, mas também não veria problema algum em fazer! Amo animais! Aos sensacionalistas de plantão, tomem nota aí que estão sem notícias e precisam de algo novo para divulgar, tenho um casal de shitszus, um americam bully e uma calopsita”, disse.

“Só para esclarecimento: um dos cachorros é meu e eu fui ao canil de amigos para fazer uma visita e aproveitei para levá-lo! Quem quiser acreditar em imprensa ou em blog de fofoca, fiquem à vontade! Desnecessário é eu deixar de postar o que quero por conta de ilusionismo de terceiros”, completa.

Caso

No julgamento pelo assassinato de Eliza Samudio em 2013, Bruno afirmou que não foi o mandante do crime, mas disse que o corpo foi esquartejado e dado para os cães do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido como Bola, apontado como o assassino.

Dez cães foram recolhidos pela Polícia Civil de Minas Gerais durante as investigações na casa de Bola, em Vespasiano, na região metropolitana Belo Horizonte. A hipótese não foi comprovada nas investigações.