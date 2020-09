Ex-moradora de rua de Manaus notada por Madonna conclui 1ª fase de tratamento contra dependência química

Maria Solange, de 50 anos, ganhou não só a atenção de Madonna, mas também a oportunidade de reescrever a história de sua vida. A ex-moradora de rua de Manaus está há um mês em tratamento contra dependência química, em São Paulo, e concluiu a primeira fase, de desintoxicação e estabilização, para limpeza do organismo, nessa segunda-feira (31).

Ela foi encontrada pelo projeto social Parceiros Brilhantes após a rainha do Pop, Madonna, postar um vídeo de Maria Solange dançando no Centro da capital ao som do hit ‘Holiday’. A equipe conheceu sua história e se responsabilizou por custear o tratamento dela em São Paulo, e a iniciativa voltou a ser destaques nas redes sociais da cantora.

Segundo a equipe médica que acompanha Maria, na cidade de Araçoiaba da Serra, agora ela deve iniciar o estágio 2 do tratamento, ou seja, a fase de conscientização.

Nesse primeiro mês, Maria vem sendo acompanhada por diversos especialistas, como psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros. Sua rotina diária inclui atividades físicas, caminhadas ao ar livre, canto, meditação e rodas de conversa com os outros 25 pacientes da clínica.

Maria Solange contou que há 32 anos se entregou às drogas, mas que em todos estes anos, essa é a primeira vez que realmente sente que vai conseguir se livrar do vício.

“Agora, com o tratamento, eu me sinto de coração puro, muito bem. Tenho a certeza que vou sair daqui como uma pessoa de responsabilidade, com autoestima e determinação de ajudar pessoas como eu”, contou.

Na fase de conscientização do tratamento, a paciente vai começar a aprender e entender, segundo os especialistas, seus limites enquanto ser humano, como um processo de autoconhecimento. A psicóloga Ana Leda Bela, que acompanha Maria Solange desde sua chegada na clínica, contou ao G1 que a paciente vem respondendo bem ao tratamento.

“Nos primeiros 30 dias, trabalhamos a parte de desintoxicação e estabilização. A Maria teve uma boa adaptação e já entende o processo de abstinência. Essa é uma etapa muito importante, porque fazemos uma limpeza no organismo do dependente, e costuma ser bastante complicado, mas a gente conseguiu chegar num ponto de estabilização”, comentou.

Maria Solange trata a dependência química no Hospital Nova Reabilitação. O tratamento deve durar, pelo menos, seis meses e está sendo custeado por membros do projeto social Parceiros Brilhantes, um projeto social sem fins lucrativos, criado em dezembro de 2019, por um grupo de empresários que se reúne com o intuito de ajudar outras pessoas.

Segundo a psiquiatra Larissa Cardoso, que compõe a equipe da clínica, apesar de ser um processo difícil, principalmente pelo tempo de uso da droga, os resultados estão sendo alcançados.

“A resposta dela a esse tratamento tem sido muito boa. É um período muito difícil, por conta de todos os anos fazendo o uso de drogas. Mas o objetivo principal é tirar o paciente da dependência e ajudar os pacientes nesse momento, com todo o cuidado, que varia de paciente para paciente”, explicou.

O tratamento foi oferecido após a repercussão de um vídeo em que Maria Solange aparece dançando o hit ‘Holiday’, de Madonna. A rainha do pop republicou as imagens e fez outra publicação, onde comemorou o apoio que Maria recebeu do projeto social.

Rotina de tratamento

O tratamento pelo qual Maria Solange passa inclui uma rotina de atividades diversificadas. O coordenador terapêutico, Samir Franzin, explicou como é o dia a dia da ex-moradora de rua e dos outros 25 pacientes do local.

“Damos início com o café da manhã, já com acompanhamento da nutricionista. Ela passa por avaliação médica todos os dias. Temos também reflexões em grupos, onde cada paciente fala um pouco sobre sua história. A Maria Solange já passou por crises, como qualquer outro paciente, mas ela está, aos poucos, superando”, contou.

O tratamento, que seguirá pelos próximos meses, inclui, também, recuperação psicológica e reinserção social. Ao término desse período, a clínica segue, ainda, com o acompanhamento pós-tratamento, monitorando cada um dos pacientes, para saber como responderam a todas as fases.