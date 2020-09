Ex-mulher de Hulk desabafa e diz que “sepultou” sobrinha

Iran Ângelo fez post no dia do aniversário de Camila

A ex-esposa do jogador de futebol Hulk Paraíba, Iran Ângelo, fez um longo desabafo nas redes na noite deste sábado (5), dia do aniversário de sua sobrinha Camila, que agora é noiva de Hulk. No texto, Iran diz que “sepultou” Camila, a quem considerava “filha”.

– Há um ano, apesar do sofrimento e confusão que minha vida mergulhou, eu precisava comemorar, dar um tempo na dor, para celebrar o aniversário da minha filha e assim fiz. Sim, ela era minha filha, assim como os meus outros filhos Ian, Tiago e Alice. Acordo e adormeço sem entender por que tudo isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara. Ele tem sido o meu sustento – escreveu.

Após dizer “deu tudo a essa menina”, a ex-esposa de Hulk lembra ainda que Camila era sua confidente e a considerava “ética”.

– Ela conhecia minhas fragilidades, inseguranças, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era ético. Para mim, ela era perfeita em tudo e à ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais – afirmou.

No desabafo, Iran evita o nome da sobrinha e chega a dizer que a “sepultou em vida”.

– Mas como é difícil viver o primeiro aniversário de alguém, quando a gente a sepultou. Foi difícil não estar junto dos meus pais e do meu irmão no dia dos seus aniversários, sentimos que um vazio toma conta da gente. Imagina quando você sepultou uma filha em vida? Não queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaço da gente – revelou.

Embora fale de Camila, Iran dirige o texto à mãe dela, que é sua irmã. Com a reviravolta na família, tornou-se público o rompimento familiar, indicando ainda que a própria mãe de Camila escolheu o lado da irmã, e não da filha. Ainda assim, Iran diz compreender que mãe e filha precisam se reconciliar.

– Eu sabia que uma hora isso ia acontecer, e que você ia me falar desse reencontro imediatamente, como fez hoje cedo. Pude sentir o quanto você está devastada, mas conhecendo o seu caráter, e sabendo que você não gosta de mentiras, sempre soube que quando esse momento chegasse eu seria a primeira a saber. Eu lutava contra essa realidade porque sabia que a dor seria enorme, mas no fundo sabia que esse momento iria chegar, e que hoje seria esse dia – afirmou.

Iran encerra o texto relembrando que sua “meta na vida” era ter “a família reunida”, mas que “um terremoto” passou por sua vida.

– Um terremoto passou por cima da minha vida, tirando tudo do lugar. E no meu caso, nem a morte em vida foi capaz de arrumar o estrago. Então, entrego minha vida à Deus. Estarei sempre aqui, de coração aberto para você, minha irmã e mãe – desabafou.