Ex-padrasto de Neymar se pronuncia em vídeo: “Eu e a Nadine não temos mais nada”

O modelo Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalvez, resolveu se pronunciar publicamente após tantas confusões e polêmicas envolvendo o seu nome na mídia. Ramos publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que explica tudo que vem acontecendo.Em um dos trechos do conteúdo, ele afirma: “Eu e a Nadine não temos mais nada. A gente é amigo. Mantivemos a nossa amizade, mas com caminhos diferentes. Só peço que nos respeitem e nos deixem em paz”.

Após a sua ida para o hospital devido uma possível briga do casal, Tiago diz que não foi presar depoimento na delegacia. “Estou muito triste, muito chateado com toda essa situação, então eu vim aqui gravar esse vídeo para esclarecer todas essas notícias mentirosas que vem sendo publicadas na imprensa. Em nenhum momento fui à delegacia prestar qualquer boletim de ocorrência contra Neymar. Por que? Pelo fato de eu ser filho eu também entendo o comentário dele em momento de tensão e nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com a sua mãe. Isso não existe. Eu e Nadine fomos sim, à delegacia, esclarecer todo o acontecido e deixar bem claro que não houve qualquer tipo de agressão”.