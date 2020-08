Ex-Prefeito Bertoldo Couto é pré-candidato à Prefeitura de Marituba pelo Cidadania

O Partido da Cidadania de Marituba visando as eleições municipais de 2020. Focando na gestão do município o partido lança a pré-candidatura a prefeito de Bertoldo Couto ex- prefeito da cidade e primeiro prefeito de Marituba de 2009 a 2012.

Confira o perfil do Pré-candidato

Filho de uma família humilde onde o seu pai Lucinerges Couto, funcionário da Imprensa Oficial do Estado, que habitaram a Vila Operária da Estrada de Ferro, dono de uma sabedoria impar. Bertoldo Couto é morador de Marituba, Frequentou E.E. Fernando Ferrari sendo conhecido pela população por sua perseverança e determinação.

Município de Marituba

É um município brasileiro do estado do Pará, na região Norte do país, integrante da Região Metropolitana de Belém, distante 11 km da capital.

Obras ações e eventos realizados pelo ex-prefeito

Praça Matriz Marituba reformada:

Nova Praça da Matriz, com um formato totalmente mudado, ambiente amplo e apropriado para os maritubenses de todas as idades desfrutarem praticando desde um simples passeio, uma visita à Praça de Alimentação, com o monumento do MENINO DEUS que receberam de braços abertos a nova Praça da Matriz, ambiente próprio para praticar algum tipo de esporte ou até mesmo frequentar a Academia do Povo para se exercitar sem custos financeiros.

Hino e brasão de Marituba

Promoveu o concurso para a escolha do hino de Marituba, a importância do interesse do prefeito Bertoldo Couto para que Marituba tivesse o seu hino.

Eleição 2020: Número de pré-candidatos a prefeito do Cidadania já supera o de 2016

O Cidadania terá mais candidatos e candidatas a prefeito nas eleições municipais de 2020 na comparação com o pleito realizado em 2016 pelo PPS (Partido Popular Socialista). Segundo levantamento realizado pelo partido junto aos Diretórios Estaduais, a eleição deste ano já conta com 656 pré-candidatos, contra 412 do último pleito municipal. Conforme as previsões, o número de pré-candidatos dever ser ainda maior.