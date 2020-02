Ex-presidente egípcio Hosni Mubarak morreu hoje, no Cairo

A cerimônia em homenagem às memórias de Kobe e Gianna Bryant emocionou quem esteve presente no Staples Center, casa do Los Angeles Lakers, franquia na qual o ex-jogador se tornou uma lenda da NBA. Estrelas da liga, celebridades e anônimos lotaram o ginásio para o ato, que contou com um discurso emotivo da viúva e mãe Vanessa Bryant e uma apresentação de Beyoncé.

A cerimônia transmitida para os Estados Unidos e para o Brasil, via ESPN, começou com uma apresentação emocionante de Beyoncé. A diva pop interpretou ao lado de um coral, uma das músicas preferidas de Kobe Bryant segundo a artista, e Halo, um dos seus maiores sucessos da carreira.

– Estou aqui porque amava Kobe – disse.

Além de Beyoncé, Christina Aguilera também se apresentou. A emoção ganhou proporções extra na sequência, com o discurso do apresentador Jimmy Kimmel e, especialmente, de Vanessa.

DISCURSO DE VANESSA BRYANT

A viúva do ex-camisa 24 do Los Angeles Lakers começou falando da filha e pediu para Kobe “cuidar de Gigi”, a filha do casal morta no acidente de helicóptero.

– Gianna Bryant é uma alma extremamente gentil, fofa, sempre respeitosa. Ela sempre me beijou, sempre me disse boa noite, mesmo nos piores dias. Ela sabia o quanto os seus beijos significavam para mim e me beijava todo dia. Ela era a menina do papai, mas ela amava muito sua mãe. Ela era uma das minhas melhores amigas – disse Vanessa.

Vanessa Bryant, que saiu com lágrimas nos olhos e ainda recebeu a ajuda de Michael Jordan para descer do palco, ainda ressaltou a falta que a filha Gianna Bryant, de 13 anos, lhe faz.

– Gianna amava assistir jogos da NBA com seu pai. Ela também amava assistir filmes da Disney com suas irmãs. Ela era competitiva como o pai e tinha um sorriso que cobria todo seu rosto, como o meu. Kobe costumava dizer que ela era eu. O seu sorriso era puro e genuíno, contagiante – acrescentou a mãe.

O ex-jogador Michael Jordan, que também fez um discurso emocionante, chorou durante a cerimônia.