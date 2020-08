Exame de DNA mostra que tio engravidou menina de 10 anos

Um exame de DNA realizado na terça-feira (25) comprovou que o tio da menina de 30 anos é autor do estupro sofrido pela criança. O caso aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo, e alcançou repercussão nacional após a menina passar por uma cirurgia para retirar o feto com autorização da Justiça.

O resultado foi obtido através da análise do material genético do feto. Os exames revelaram a compatibilidade entre o bebê e o abusador.

O homem de 33 anos está detido desde o dia 18 de agosto. Caso seja condenado, ele pode pegar até 15 anos e prisão