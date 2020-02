EXCLUSIVO: Cartório dá prejuízo milionário ao TJ Pará e não é punido

Enquanto a Comissão de Sindicância criada para apurar as denúncias envolvendo alguns cartórios e servidores do próprio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) não começa seu trabalho investigativo, o Ver-o-Fato disponibiliza aos leitores e às autoridades judiciárias, com exclusividade, um levantamento de pendências dos cartórios extrajudiciais do Estado.

Os números são alarmantes. O relatório possui alto grau de sigilo e é disponibilizado somente para os servidores do judiciário. Uma fonte do Tribunal forneceu ao Ver-o-Fato o documento que está assinado digitalmente por um servidor da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (Seplan).

Com o timbre da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças e da Controladoria Geral de Arrecadação – Núcleo de Contadores da CGA, o relatório ratifica e comprova que a secretária Sueli Lima Ramos Azevedo e a chefa da Divisão de Arrecadação das Serventias Extrajudiciais (Diaex), Dayse de Jesus dos Santos, responsável pela fiscalização dos cartórios, não só estavam cientes, como omitiram da Presidência e da Corregedoria de Justiça do TJPA o prejuízo causado ao Tribunal pelos cartórios citados nas denúncias e matérias exibidas pelo Ver-o-Fato nas últimas semanas.

De acordo com o relatório, o Cartório do 1º Ofício De Registro De Títulos e Documentos não recolhe os valores das taxas de custeio do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e do Fundo de Registro Civil (FRC) e repasse do excedente ao teto constitucional desde o mês de dezembro do ano de 2008, portanto, há mais de 11 anos, descumprindo deliberadamente o Provimento 81/2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Como se vê, não foi à toa que ao ler a matéria do Ver-o-Fato, em Brasília, o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, indignou-se e determinou que a Corregedoria de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém forneça explicações ao CNJ dentro do prazo máximo de 60 dias sobre o conteúdo da reportagem. Essas explicações independem do trabalho de apuração da denúncia que será conduzido pela Comissão de Sindicância instaurada por determinação do presidente do TJ paraense, o desembargador Leonardo Tavares.

A secretária de Planejamento, Sueli Azevedo, segundo outra fonte do TJ, estaria há vários meses procrastinando a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra sua subordinada, Dayse de Jesus dos Santos, pela prática de uma série de ilícitos como chefe do setor de arrecadação dos cartórios. Como o Ver-o-Fato já informou, a própria Dayse afirmou em inspeção realizada pelo CNJ no judiciário paraense, em 2019, que os cartórios do Estado estavam adimplentes com suas obrigações, inexistindo nepotismo nas serventias extrajudiciais vagas.

Haja prejuízos

A omissão da Seplan na fiscalização somente do Cartório do 1º Ofício – vale repetir, de um cartório rentável da capital, conforme aponta o relatório -, totaliza aos cofres do TJPA um prejuízo de R$ 1.351.691,66. Trata-se de um passivo apenas na ponta da caneta, sem aplicação de juros e correção monetária.

A cifra milionária embolsada pelo cartório com a aquiescência da Seplan serviria para a melhoria do serviço público e investimento em composição de renda dos cartórios de registro de pessoas naturais, especialmente àqueles do interior do Estado, que muitas vezes fecham o mês no vermelho e precisam fornecer à população paraense um serviço essencial e gratuito: registro de nascimento, casamento e óbito.

Quer dizer, na administração da Seplan, que é autônoma e não deve satisfações à presidência do Tribunal ou sua corregedoria, o cidadão comum, que precisa utilizar-se dos serviços dos cartórios que dependem da aplicação das taxas do FRC e FRJ para melhoria dos serviços, deve se contentar com longas filas, sedes de cartórios sucateadas, falta de investimento em capacitação pessoal de atendimento ao público e equipamentos de informática. Isto tudo em um Pará de dimensões continentais.

O Provimento 81/2018 do CNJ, que dispõe sobre a renda mínima do Registrador Civil de Pessoas Naturais, é taxativo: “artigo 2º, os Tribunais de Justiça devem estabelecer uma renda mínima para os registradores de pessoas naturais com a finalidade de garantir a presença do respectivo serviço registral em toda sede de municipal e nas sedes distritais dos municípios de significativa extensão territorial assim considerado pelo poder delegante”.

Em consulta ao site do TJPA, na página da Coordenadoria Geral de Arrecadação (acesse http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Coordenadoria-Geral-de-Arrecadacao/243-Atribuicoes.xhtml), dentre as atividades desenvolvidas pela Seplan, destacam-se: 1) Coordenar a arrecadação e a fiscalização das receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário-FRJ; 9) Coordenar, supervisionar e controlar a arrecadação e fiscalização da Taxa de Custeio do Fundo de Registro Civil (FRC); 10) Apurar a renda mínima estabelecida para os cartórios de Registro Civil.

Resumo da ópera: o Cartório do 1º OfícioDe Registro De Títulos e Documentos estava no rol de cartórios inadimplentes divulgado pelo Ver-o-Fato, em matéria de 8 de fevereiro passado. Por respeito ao leitor disponibilizamos agora, na íntegra, os documentos internos do judiciário paraense, com a chancela da Seplan, que comprovam, mais uma vez, o prejuízo ao erário.

Aguarde novas matérias sobre a inadimplência de outros cartórios e o silêncio da Seplan. Enquanto isto, como sempre tem feito, o espaço continua aberto pelo Ver-o-Fato às manifestações das pessoas citadas para que apresentem suas alegações.

VEJA AQUI, ANO A ANO, A INADIMPLÊNCIA DO CARTÓRIO – https://drive.google.com/open?id=1DnV-ejK1TK0kXhGRHcZV1g4aSnjg1elA