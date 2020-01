Exclusivo: Salvaterra é a cidade mais segura do Estado do Pará

Os dados da Polícia Militar do Estado do Pará referentes ao ano de 2019 apontam o município de Salvaterra como a cidade mais segura do Estado do Pará. A informação é do coronel Hugo Regateiro, Comandante Policiamento Regional do Marajó Oriental – CPR XI, que engloba os municípios de Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras e Muaná.

“Em 2019, os homicídios na região do CPR XI baixaram de 16 para dez, uma baixa expressiva, e de roubo baixamos aproximadamente 20% em todo o município. É o menor número desde 2012. Nosso índice do risco de morte por homicídio aqui é de seis pessoas a cada mil habitantes. Tem municípios do Pará que chegam a 78. A média da Região Metropolitana é 29, então a gente está muito abaixo da média. Seis é um número europeu”, afirma o coronel, que compara os índices de Salvaterra com os de Portugal, também de seis para mil.

De acordo com o comandante, em 2019 a PM realizou na região realizou mais de 44 mil abordagens. No segundo semestre, o CPR XI realizou 55 apreensões de drogas 15 de armas de fogo, 34 armas brancas – o que pode ter evitado outros assaltos ou roubos, além de quase 50 veículos recuperados, fruto dessa quantidade enorme de abordagens. São muitas as barreiras vistas na região e o foco é na apreensão de veículos roubados. Quase todo crime cometido aqui é sobre motos. E o cara quando vai assaltar ele pega uma moto cabrito, que ele vai largar em qualquer lugar”.

Sobre as abordagens policiais, Regateiro pede a colaboração da comunidade para que continuem ocorrendo de forma pacífica, pois são necessárias para que a PM possa realizar um trabalho efetivo de prevenção e combate ao crime.

Segundo ele, “a revista não é uma sensação boa, mas a gente tenta transformar essa situação em algo menos traumático. Esperamos que o nosso pessoal chegue com educação e que a população também responda a abordagem com educação, porque estar meio-dia no sol também não é agradável para quem está trabalhando”.