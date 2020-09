Exclusivo: zagueiro do Castanhal acerta base salarial e faz exames para ser anunciado pelo Paysandu

Defesa do Papão sofreu com lesões nas últimas semanas

O Paysandu definiu o seu escolhido para reforçar a zaga para o restante da Série C do Brasileiro. É o zagueiro Lucão, que jogou o Campeonato Paraense, pelo Castanhal. Foi o próprio atleta, em contato com a equipe de esportes de O Liberal, que confirmou. Lucão passará pelos exames médicos, antes de ser anunciado e integrar o elenco.

Após iniciar a temporada no banco de reservas da equipe treinada por Artur Oliveira, Lucão estreou como titular em 2020 justamente contra o Paysandu. Foi no dia 2 de fevereiro, na vitória ‘relâmpago do Japiim, de virada, por 3 a 2. Depois, foram mais nove jogos ao todo, sempre como titular.

FICHA TÉCNICA

O zagueiro Lucas dos Santos Lima, o Lucão, de 21 anos, estava desde o ano passado no Castanhal, tendo passado inclusive pelo sub-20 do Japiim. Além do Castanhal, Lucão já vestiu as camisas de São Francisco, Desportiva Paraense e Capital (TO).