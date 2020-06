Executivo do Remo fala do momento do futebol e chegada de atletas experientes

Com protocolos sendo discutido pelos clubes e também com representantes da FPF, médicos e CBF, o retorno do futebol segue indefinido. O executivo de futebol do Remo, Carlos Kila, acredita que os treinos e partidas poderão acontecer e citou algumas atividades já liberadas pelo governo.

Kila conversou com a equipe de OLiberal e citou algumas situações quanto uma possível volta da rotina de treinos e partidas, além do planejamento adotado pelo Remo para esse momento de pandemia e contratações.

“Quando se fizer os protocolos de saúde e realizando os testes para saber quem se contaminou e quem não teve, se tivermos esse controle, é bem possível iniciarmos os treinamentos. Claro, com todos os protocolas, testagens, álcool em gel, máscaras. Algumas atividades já liberadas pelo governo são menos controladas que um treino de futebol, que envolve 40, 50 pessoas e todas testadas, então é bem possível [que volte o futebol]. Além de jogos de portões fechados e com um fluxo de pessoas controlado”, comentou.

PLANEJAMENTO COM EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE

Mesmo com a pandemia, Carlos Kila segue trabalhando e buscando reforços para o clube junto com Mazola Júnior e os diretores de futebol. De acordo com o executivo , a montagem do elenco passa por atletas experientes, o executivo afirmou que isso é fundamental para o desenvolvimento da equipe, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro.

“Estamos seguindo rigorosamente o que foi decidido no início do ano. A montagem do grupo para o estadual com um custo menor, com atletas que fizemos algumas apostas. Já para a Série C é reforçar o grupo com jogadores mais rodados, acostumados a acessos, que possuem experiência e que consiga mesclar aos atletas mais jovens, que não tiveram essa vivência de Campeonato Brasileiro. Essa experiência ajuda bastante, dá sustentação não só no jogo, mas nos trabalhos diários e vestiário para essa gurizada”, explicou, Kila, que não revelou quais atletas o Remo está negociando.

NO MERCADO

Alguns nomes estão praticamente fechados com o Remo, indicados pelo técnico Mazola Júnior. Um deles é o atacante Zé Carlos, com quem o treinador já trabalhou em anos anteriores, além do lateral esquerdo Marlon, paraense, que já jogou no Remo e adiantou ao OLiberal que faltam apenas detalhes para assinatura do contrato, pois as bases salariais foram acertadas entre atleta e diretoria.

O Remo corre atrás também de um volante mais jovem, além de um lateral direito, posição que o clube possui dificuldades desde 2019.