Existe uma denominação específica para pessoas que se arrepiam ouvindo música?

Não há um nome para as pessoas que se arrepiam, mas há um nome para o arrepio em si: frisson. Além dos pelos eriçados, as pupilas dilatam e pode haver um formigamento na pele atrás do pescoço. Aproximadamente metade dos seres humanos têm o grau de sensibilidade à música necessário para alcançar um frisson, mas a porcentagem exata é incerta, pois nenhum estudo sobre avaliou um número de cobaias razoável (o mais famoso deles, publicado em 2019, empregou apenas 20 voluntários).

O frisson dura no máximo alguns segundos e normalmente é descrito como uma onda ou pulso prazeroso que sobe da cintura em direção à nuca. Matthew Sachs, neurocientista da Universidade do Sul da Califórnia responsável pelo estudo de 2019, determinou por meio de ressonância magnética que pessoas suscetíveis a esses arrepiostêm um número maior de conexões entre a região do cérebro que processa os sons (o córtex auditivo) e o córtex pré-frontal, que fica perto da testa e é responsável por tarefas mais complexas e subjetivas, dessas que só o Homo sapiens realiza – como interpretar o significado de uma música, neste caso.

O bem-estar propiciado é resultado de como a música manipula nosso cérebro. O arrepio geralmente surge em resposta a um acontecimento musical inesperado: uma nota aguda sustentada por muito tempo, uma nota que termina uma melodia de maneira inconclusiva, sem resolvê-la, ou uma modulação – que é quando a música muda de tom, geralmente no último refrão, para forçar o vocalista a cantar ainda mais agudo, como no final de “My Heart Will Go On”, de Céline Dion.

Nosso cérebro normalmente não gosta de acontecimentos inesperados – não saber lidar com uma situação é um ótimo jeito de sair dela morto ou machucado, e nós geralmente precisamos nos adaptar a uma experiência com calma antes de passar a considerá-la confortável. Mas a música, como uma série ou filme, é uma simulação: a novidade não causa nenhum mal. É apenas uma maneira artificial de manipular suas emoções.