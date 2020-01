“Exposição de Calendários do Japão – O mundo mágico da cultura japonesa e o papel” será aberta a visitas na quinta-feira, 20, no Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego

No dia do 404º aniversário de Belém, celebrado no domingo, 12, o TCE Cidadão esteve em ação educativa realizada na Praça da República em parceria com o Parapaz, do Governo do Estado.

A equipe da Escola de Contas Alberto Veloso (ECAV) e a Comunicação do TCE-PA estiveram na ação distribuindo panfletos da Ouvidoria do Tribunal, além de explicar a importância do controle externo e a boa aplicação dos recursos públicos para o bem estar da população paraense.