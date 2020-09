Exposição e apresentações artísticas marcam projeto Círio na Estação 2020

A Estação das Docas vai receber, a partir do dia 23 de setembro, o projeto Círio na Estação 2020, uma extensa programação que contará com a exposição da corda oficial do Círio, berlinda, carros de promessas e fotografias. Apresentações teatrais, oficinas, shows, corais e missas também fazem parte da programação, que abrange ainda a venda de comidas típicas e artigos religiosos.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, serão adotadas medidas de segurança e higienização, como a sanitização extra no local, controle de filas com demarcação de distanciamento social, distribuição de álcool 70%, uso obrigatório de máscara, segurança reforçada, além de controle de público. O objetivo é oferecer uma programação diferenciada aos devotos, já que a 228ª edição do Círio não será realizada de forma não tradicional.

O projeto Círio na Estação é uma correalização da Organização Social Pará 2000, que administra o espaço, e da Diretoria da Festa de Nazaré, Diretoria de Arraial, Diretoria de Decoração, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Fundação Cultural do Pará.

Corda do Círio

O projeto iniciará com a exibição da corda oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ficará exposta no Armazém 2 do complexo, no período de 23 a 30 de setembro, das 10h às 23h. Este será o segundo ano consecutivo da mostra, possibilitando que paraenses e turistas contemplem um dos mais importantes símbolos da fé paraense.

Programação

A programação continua no período de 1º a 31 de outubro e o clima do Círio tomará conta do complexo. Serão contemplados os espaços do Armazém 3, Teatro Maria Sylvia Nunes, Escadarias Centrais, Orla e o Anfiteatro São Pedro Nolasco.

Com uma programação extensa, já estão confirmadas para o projeto Círio na Estação a exposição fotográfica com acervo do fotógrafo Bob Menezes, que também irá ministrar oficina de fotografia; mostra de mantos, berlinda, brinquedos de miriti, carros de promessas e todos os itens que foram utilizados durantes procissões da Trasladação e Círio de anos anteriores; vídeo mapping com projeção nas charmosas vidraçarias do complexo, de momentos marcantes da grande festa religiosa; apresentações musicais de artistas locais e peças de teatro dentro do Teatro Maria Sylvia Nunes; corais irão entoar cantos marianos nas escadarias centrais e na orla do complexo; haverá realização de missas, além de estandes que irão comercializar comidas típicas, artigos religiosos e artefatos de miriti.

“A Organização Social Pará 2000 assegura que, em razão das condições atípicas deste ano, continuará obedecendo aos protocolos sanitários de segurança, tendo como objetivo principal prezar pela saúde dos devotos, além de garantir a todos uma excelente experiência, mas de maneira segura. Agradeço pelos parceiros que, mais uma vez, tornaram este evento possível. Esperamos continuar trazendo conforto e alento aos corações dos fiéis com este projeto”, disse o diretor presidente da Organização Social Pará 2000, Antônio Sobrinho.

“Este ano a gente amplia a parceria da exposição da corda e realiza um mini arraial, levando ao devoto um ambiente de Círio, permitindo viver essa emoção através da exposição de diversos ícones. E para nós é muito importante, pois fomentará o aspecto comercial e cultural, permitindo atender os permissionários que costumavam trabalhar no Arraial de Nazaré, além de ser mais uma opção para os turistas e paraenses, inclusive com realização de missas”, comenta Albano Martins, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré.

“Essa parceria da Estação das Docas com o Círio de Nazaré tem tudo para dar certo e se tornar cada vez mais frutífera com o passar dos anos. O arraial é um dos maiores ícones do nosso Círio, é um evento de clamor popular de pessoas que procuram a Basílica e que vivem a quadra nazarena. Tenho certeza de que será um sucesso absoluto”, afirmou o diretor de Arraial e Arrecadação do Círio 2020, Sérgio Reis.

A administração da Estação das Docas, reforça aos visitantes da programação a importância de seguirem os protocolos de segurança e manterem o distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Para entrada no local é obrigatório o uso de máscara. A programação completa com data e horários estarão disponíveis nas redes sociais da Estação das Docas.

SERVIÇO

Projeto Círio na Estação 2020

Exposição Corda do Círio

Visitação: 23 a 30 de setembro de 2020.

Local: Armazém 2

Horário: 10h às 23h

Entrada Franca

Endereço: Boulevard Castilhos França, S/N – Campina, Belém – PA

Exposições:

Visitação: 1 a 31 de outubro de 2020

Local: Armazém 3

Berlinda, Imagem de Nossa Senhora, carro de promessas do círio e acervo de fotografias de Bob Menezes – visitação gratuita, estandes de venda.

Local: Armazém 3

Período de 1 a 31 de outubro de 2020

Horário: 12h às 22h.

Por Fernanda Scaramuzini (Pará 2000)