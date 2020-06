Fábio Bentes e Ricardo GP falam sobre nova MP que altera os direitos de transmissão no futebol

Novas regras dão a oportunidade dos clubes voltar a ter o faturamento normal em meio à crise financeira causada pela covid-19 no país.

Muitos clubes brasileiros demonstraram estar satisfeitos com a nova Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, 18, que altera as regras dos direitos de transmissão no futebol.

Essa é a oportunidade em que as instituições terão para conseguir se reerguer conquistando novos patrocinadores e, com consequência disso, ver o faturamento voltar ao normal em meio à crise financeira causada pela covid-19 no país.

Para a dupla Re-Pa, favorita do Campeonato Paraense da Série C deste ano, a nova lei que faz com que os times mandantes custeiem a sua própria transmissão pode ser benéfica para ambos. Para falar sobre o assunto, a equipe de reportagem do Portal Roma News entrou em contato com os presidentes do Clube do Remo, Fábio Bentes e Ricardo Gluck Paul, do Paysandu Sport Club para saber o posicionamento dos representantes paraenses no Campeonato.

O presidente do Paysandu Ricardo Gluck paul revelou para nossa equipe, que o clube já ve estudando a Medida desde quando ela foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

“Desde quando essa MP foi publicada a gente vem estudando e apoiando nela. Temos advogados, estudando, marketing estudando, eu também estou a frente, temos feito reuniões em cima disso, por que obviamente isso traz sim muitas consequências”, contou Ricardo.

Para o mandatário, a principal polêmica está na questão de respeitar ou não os contratos que foram assinados antes dessa determinação.

“No caso da Série C, a Dazn assinou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela comprou direto com a CBF os direitos da Série C e não com os clubes; isso é um ponto. Há quem diga que essa MP está acima destes contratos pois ela pode daqui para a frente tenha que se negociar com os clubes direto, e há quem defenda que a própria Globo – que se manifestou desta forma, embora não nos atinja, pois, o Paysandu não tem contrato com a Globo – mas com quem ela tem contrato antes da MP, haverá obrigação de que o contrato seja celebrado até o final”.

“Agora tem outro ponto que é a questão da TV aberta e TV fechada, porque hoje você tem três plataformas (de transmissão de futebol), que é o streaming na internet, a TV aberta e a TV fechada. Então acho que na pior das hipóteses, ou seja, se a gente entender que a MP não atinge os contratos atuais, que a gente vai ter a obrigação de cumprir os contratos que foram firmados antes da MP, ainda sim abre uma oportunidade muito grande que é a situação da TV aberta e fechada. Então a gente tem uma série de possibilidades para estudar, para mergulhar e eu acho que é uma grande oportunidade”, finalizou.

Já, o presidente azulino, Fábio Bentes, acredita que a MP abre um novo leque de possibilidades porque define que o clube mandante possa negociar diretamente a transmissão dos seus jogos.

“Antes era preciso ter comum acordo entre as equipes e muitas das vezes os direitos eram negociados coletivamente pela CBF. Claro que contratos já assinados precisam ser respeitados, mas no caso específico da Série C, os clubes não assinaram contrato. Quem assinou foi a CBF e os clubes acabam participando por adesão — isso não significa que os clubes não irão cumprir. Um exemplo: a Dazn, tem o direito de transmitir por streaming, no caso pela internet, e no nosso entendimentos nós, poderíamos negociar para TV aberta e para TV por assinatura também”

Segundo ele, precisa haver um diálogo entre os clubes para tratar sobre o assunto. “Então estamos estudando os caminhos jurídicos, as possibilidades, temos o diálogo entre Remo e Paysandu aqui, mas temos que ter também com clubes de outros estados, times com apelo com torcidas em outros estados, com apelo também e com boa perspectiva de visibilidade para ver como vai tratar o tema, mas penso que abre uma boa possibilidade de captação de recursos”, esclareceu.

A MP

A MP publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), no dia 18 de junho, diz que passa a pertencer apenas ao clube mandante o direito de arena e transmissão dos jogos sob seu mando. Hoje, a lei diz que o direito de arena pertence aos dois clubes envolvidos em cada partida. Na hipótese de eventos sem definição de mando de campo, a MP diz que a transmissão dependerá da anuência dos dois clubes.

Além disso, a MP autoriza que, até o fim do ano, clubes de futebol do país possam firmar contratos de trabalho com atletas pelo período mínimo de 30 dias. Pela Lei Pelé, o prazo mínimo para contratos até então vigentes era de 90 dias. A medida tem por objetivo auxiliar pequenos clubes a finalizarem os campeonatos estaduais.

O texto também prevê que passe a ser distribuído 5% da receita proveniente dos direitos aos atletas envolvidos no espetáculo e revoga os parágrafos 5º e 6º do artigo 27-A da Lei Pelé – que impedia que empresas detentoras de direitos de transmissão, seja em sons ou imagens, pudessem patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como a de seus canais e programas, nos uniformes de algum clube.

A MP tem efeito desde sua publicação em edição do Diário Oficial da União, por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60.