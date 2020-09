Facebook Messenger apresenta opção para assistir vídeos junto com amigos em chamadas

O Facebook anunciou nesta segunda-feira (14) uma nova ferramenta para assistir vídeos da rede social junto com os amigos usando o Messenger, seu aplicativo de chats.

Chamada de “Assistir Juntos”, a opção estará disponível em todas as videochamadas e por meio do “Salas do Messenger”, que foi disponibilizado em maio e permite reunir reunir até 50 pessoas para chamas de voz ou de vídeo.

“Enquanto assiste a um filme, jogo, tutorial de maquiagem ou produção original do Facebook Watch, o novo recurso permite que você veja, ao mesmo tempo, as reações dos seus amigos”, diz a empresa.

O Facebook afirma que todos os dias são feitas mais de 150 milhões de chamadas de vídeo no Messenger.

A rede social tem investido nas ferramentas de comunicação durante a pandemia de Covid-19, por causa do distanciamento social. A empresa anunciou a chegada do “Salas do Messenger” para reuniões em grandes grupos e expandiu uma versão do Messenger para crianças.

Como usar o “Assistir Juntos”

A opção para compartilhar um vídeo e assistir junto com seus amigos irá aparecer dentro das videochamadas ou de uma “Sala do Messenger”.

Dentro de uma chamada de vídeo, deslize o dedo para cima na chamada para visualizar o menu;

Depois selecione a opção “Assistir Juntos”;

Será exibida uma lista com vídeos sugeridos ou categorias como ‘TV e filmes’, ‘Assistidos’ ou ‘Carregados’. Há ainda uma barra de pesquisa para buscar um conteúdo específico.

Opção “Assistir Juntos” será liberada nesta semana no Messenger para Android e iOS. — Foto: Facebook

Os usuários poderão assistir em conjunto com até 8 pessoas no Messenger e até 50 pessoas em Salas do Messenger.

A função estará disponível ao redor de todo o mundo nesta semana para iOS, sistema operacional do iPhone, e para Android.