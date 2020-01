Facebook mostra como segue usuário, mesmo quando não conectado

Já desconfiou que o aplicativo do Facebook estaria te escutando? O que sabemos agora é ainda mais assustador.

O Facebook está nos dando uma nova maneira de vislumbrar o quanto ele sabe sobre nós: nesta terça-feira (28), a rede social disponibilizou um rastreador de “Atividade fora do Facebook” há muito esperado por seus 2 bilhões de membros. Ele mostra que os aplicativos Facebook e seus irmãos Instagram e Messenger não precisam de um microfone para visá-lo com anúncios e postagens assustadoramente específicos –eles estão a par da sua vida de inúmeras outras maneiras.

Mesmo com o Facebook fechado no meu telefone, a rede social é notificada quando eu uso o aplicativo Peet’s Coffee. Ele sabe quando leio o site do candidato presidencial Pete Buttigieg ou visualizo artigos da The Atlantic. O Facebook sabe quando clico no carrinho de compras da Home Depot e quando abro o aplicativo Ring para atender por vídeo à campainha da minha porta. Ele usa todas essas informações da minha vida real, fora do Facebook, para moldar as mensagens que vejo de empresas e políticos.

Você pode ver como o Facebook também o está seguindo. O rastreador “Atividade fora do Facebook” mostrará 180 dias dos dados que o Facebook coleta sobre você de muitas organizações e anunciantes em parceria com ele. Essa página, escondida atrás de muitos menus de configurações, é o produto de uma promessa que o presidente da companhia, Mark Zuckerberg, fez no auge do escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, de nos oferecer maneiras de “limpar o histórico” de nossas contas.

A nova ferramenta do Facebook não é tão útil quanto o botão “limpar histórico” do seu navegador da web –ela não permite redefinir todo o seu relacionamento com o Facebook. Mas, juntamente com a transparência, oferece uma maneira de desvincular em parte a vigilância da sua conta no Facebook.

Você pode ficar chocado ou pelo menos um pouco envergonhado com o que encontrará lá. Meus colegas do Washington Post descobriram que o Facebook sabia de uma visita ao serviço de medição de esperma, logins no seguro médico e até mesmo o site para se registrar no acordo de violação do Equifax [firma de crédito]. Mesmo quando seu telefone está totalmente desligado, as empresas podem enviar informações de que você está comprando numa loja. Um colega meu descobriu que 974 aplicativos e sites compartilhavam suas atividades.

Isso não é necessariamente uma nova violação de privacidade. Há anos o Facebook faz parceria com sites, aplicativos e lojas para rastrear e direcionar clientes. E dificilmente é o único. Muitas empresas enviam informações sobre nós para empresas de anúncios e de dados. Pense nisso mais como um lembrete de que todos estamos vivendo em um “reality-show” em que as câmeras estão sempre ligadas.

Qualquer pessoa preocupada com o poder que o Facebook tem de manipular pessoas e moldar as eleições deve se interessar sobre a maneira como ele nos vigia. É fácil esquecer, na barreira constante de pedidos de desculpas e multas por invasão de privacidade de Zuckerberg, mas esta é a realidade: o Facebook continua coletando cada vez mais dados sobre nós, com poucas leis a restringir como ele pode usá-los.

Rivais como o Google não oferecem nada comparável à página “Atividade fora do Facebook”.

“Apesar de essa atividade ser muito comum na internet, acreditamos que é importante ajudar as pessoas a entender por que estão vendo determinados anúncios, e lhes dar controle de como seus dados são usados, independentemente dos serviços que usam”, diz o porta-voz do Facebook Jay Nancarrow.

Mas segure os aplausos: leis como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia deste ano exigem que as empresas nos informem exatamente quais dados coletaram sobre nós.

Independentemente disso, considerarei a nova ferramenta do Facebook uma vitória nossa. Ela oferece a oportunidade de ver em detalhes crus como o sistema de vigilância de publicidade do Facebook realmente funciona. Muito provavelmente, não é como você pensa.

Se tudo isso parece confuso, não é sua culpa. Uma pesquisa da Pew publicada em 2019 descobriu que 74% dos usuários americanos do Facebook desconheciam que a rede social cria um dossiê sobre cada um para segmentar anúncios. O Facebook faz seus sistemas de vigilância tão complexos e, francamente, entediantes que torna menos provável alguém se opor. Mas não vou deixar que isso me detenha.

Aqui está o panorama geral: a experiência de todos no Facebook e no Instagram é diferente. Seu feed pode estar cheio de histórias sobre imóveis de luxo e anúncios de Mike Bloomberg, enquanto o meu pode ter comerciais da Nascar e de Donald Trump. Isso ocorre porque o software do Facebook usa os dados que reúne sobre nós para personalizar o que vai nos mostrar. O Facebook também permite que os anunciantes direcionem mensagens para as pessoas que os dados sugerem que sejam mais receptivas –ou, no caso de anunciantes políticos, facilmente influenciáveis.

O Facebook usa alguns dados para colocá-lo em categorias de “interesse”, como pessoas que vivem em Washington DC e gostam de gatos. Você pode ver as caixas em que o Facebook o colocou procurando nos menus “Preferências de anúncios”.

Uma parte disso é fácil de entender. O Facebook obviamente sabe quem são seus amigos, do que você “gosta” e o que e onde você posta mensagens. Você mesmo inseriu essas informações.

Mas também há um mundo de informações que o Facebook coleta que você não ofereceu voluntariamente à rede social –e provavelmente não sabia que estavam sendo coletadas.

Como o Facebook obtém essas informações? A rede social fornece aos parceiros software de rastreamento incorporado em aplicativos, sites, cartões de fidelidade e outros sistemas. De acordo com uma pesquisa da Electronic Frontier Foundation, o Facebook possui os chamados pixels rastreadores ou código de compartilhamento de cookies em cerca de 30% dos 10.000 sites principais.

É difícil evitar a vigilância do Facebook. Não é necessário clicar em “curtir” ou usar o botão “fazer login no Facebook”. Você não precisa necessariamente estar logado no aplicativo ou site do Facebook com seu telefone –as empresas podem relatar outras informações de identificação ao Facebook, que casarão a atividade com a sua conta após o fato.

Sua atividade fora do Facebook não é exposta aos seus amigos; eles não o verão no Feed de Notícias. A rede social também não repassa suas informações pessoais para as empresas –elas apenas têm a chance de dirigir anúncios para pessoas com contas do Facebook que acionaram os rastreadores. Uma empresa poderia, por exemplo, pedir ao Facebook para exibir anúncios para pessoas que olharam um determinado tipo de sapato. (A Atividade fora do Facebook não contribui para o dossiê dos anúncios de seu “interesse” no Facebook, mas a rede social pode usá-la para sugerir grupos, eventos ou itens do Marketplace a ser comprados.)

Graças à ferramenta “Atividade fora do Facebook”, agora eu sei que a Home Depot disse ao Facebook quando visitei sua loja online, vi um produto ou adicionei um ao carrinho de compras. A Atlantic compartilhou as páginas que visualizei e os dispositivos que usei, que segundo ela informam sua estratégia de distribuição e a ajudam a segmentar campanhas. O Washington Post diz que parou de usar o pixel de rastreamento do Facebook, juntamente com outros rastreadores de redes sociais, nas páginas de conteúdo desde 24 de outubro.

A campanha de Buttigieg diz que usou o pixel de rastreamento do Facebook para segmentar anúncios para pessoas que visitaram seu site ou se envolveram com o link de doação. O Peet’s Coffee não respondeu às minhas perguntas.

O Ring, que pertence à Amazon, informa ao Facebook quando eu instalei ou abri seu aplicativo. A porta-voz Yassi Shahmiri disse que o Ring usa as informações para “otimizar nossas campanhas de marketing no Facebook”, incluindo anúncios, menos para pessoas que já possuem o produto.

Mas esse é um bom motivo para compartilhar informações sobre minha campainha com o Facebook? Shahmiri diz que o Ring não compartilha dados específicos da câmera, como um movimento detectado na sua porta. Mas o Ring faz “ping” no Facebook quando abro o aplicativo, o que é quase sempre quando há alguém na minha porta. Acho que fui tolo em presumir que o que acontece na minha porta fica entre mim e o Ring. (O presidente da Amazon, Jeff Bezos, é dono do “Washington Post”, mas reviso toda a tecnologia com o mesmo olhar crítico.)

O Facebook diz que impõe limites às informações que as organizações podem compartilhar com ele. Por exemplo, elas não devem repassar informações financeiras e de saúde. Mas não está claro se o Facebook monitora isso muito bem. Usando software forense, encontrei o código do rastreador do Facebook no site de um medicamento contra o HIV. Nancarrow, porta-voz do Facebook, diz que “um site de saúde com um pixel do Facebook não significa que eles estejam compartilhando informações médicas sensíveis com o Facebook”.

As empresas não se preocupam que consideremos isso um exagero de compartilhamento? Provavelmente pensavam que nunca descobriríamos. O Facebook diz que as empresas são obrigadas a nos fornecer um “aviso sólido” de que estão enviando dados sobre nossa atividade para a rede social. Mas descobri que poucas explicaram esse rastreamento em termos claros.

O Facebook quer pintar a vigilância como totalmente normal. Zuckerberg costuma dizer que as pessoas querem ver anúncios “relevantes”. Eu me pergunto a quem ele está perguntando. Cerca de 81% “do público afirmam que os riscos potenciais que enfrentam devido à coleta de dados pelas empresas superam os benefícios”, segundo a pesquisa da Pew.

Você pode fazer algumas coisas para combater a vigilância do Facebook, algumas das quais não estavam disponíveis antes.

A nova página “Atividade fora do Facebook” inclui maneiras de pedir ao Facebook para cortá-la. Nessa página, clique em “Limpar histórico” para dizer ao Facebook para remover esses dados da sua conta.

Depois disso, você ainda precisará informar ao Facebook que deseja que eles parem de adicionar esses dados ao seu perfil no futuro. Na mesma página “Atividade fora do Facebook”, procure a opção “Gerenciar atividade futura”. (Para encontrá-la, é necessário primeiro clicar em “Mais opções” –desculpe, eu sei que eles não facilitam as coisas.) Clique nela e clique no botão adicional “Gerenciar atividade futura” e, em seguida, desative o botão junto de “Atividade futura fora do Facebook”.

Enquanto estamos ajustando as coisas, também recomendo alterar outra configuração padrão ruim do Facebook. No menu de configurações, vá a “Suas preferências de anúncio” # (clique aqui para ir diretamente). Sob o título “Configurações de anúncios”, procure “Anúncios com base em dados de parceiros”. Verifique se está definido como “Não permitido”.

Agora tenho que compartilhar uma chatice: alterar essas configurações não impede realmente o Facebook de coletar dados sobre você de outras empresas. O Facebook simplesmente as “desconecta” do seu perfil, para usar a palavra escolhida cuidadosamente pela rede social. Principalmente, eles prometem que não usarão mais isso para visá-lo com anúncios no Facebook e no Instagram –o que significa que você terá menos probabilidade de ser manipulado com base nos seus dados. (O Facebook disse separadamente que a partir deste verão poderemos ajustar uma configuração para ver menos anúncios de questões políticas e sociais no Facebook e no Instagram.)

Então, o que você pode fazer se não quiser que o Facebook colete todos esses dados sobre você? Isso exige mais combate corpo a corpo.

No seu computador, use um navegador da web que recuse rastreadores, como o Firefox, da Mozilla. Ou vá além, adicionando um aplicativo ou uma extensão de bloqueio de rastreamento do seu navegador, como o Privacy Badger da EFF. Minha conta registrou muito menos atividade fora do Facebook do que a maioria dos meus colegas, porque eu uso o Firefox junto com o complemento Facebook Container da Mozilla, o que impede o software Facebook de se conectar a outros sites.

Nos aplicativos para smartphones, onde o rastreamento também é cada vez mais comum, é mais difícil parar o rastreamento. Alguns serviços, como o Privacy Pro, da Disconnect, examinam a atividade do aplicativo e bloqueiam o tráfego do rastreador, mas também podem interferir no funcionamento dos aplicativos.

Ou existe a solução definitiva: diga adeus a Facebook e Instagram para sempre e encerre suas contas. Até agora, porém, essa não é a opção preferida pela maioria das pessoas.