Fake News: Bolsonaro quer busca e apreensão contra Joice

Deputada é suspeita de ter “gabinete do ódio”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os mandados de busca e apreensão que tiveram como alvos seus aliados. Durante a transmissão ao vivo desta quinta-feira (11), o presidente disse que espera que a deputada federal Joice Hasselmann também se torne alvo do inquérito das fake news, que corre no Supremo Tribunal Federal.

– Espero que, dado o que saiu na mídia até agora, áudio da Joice Hasselmann, que não precisa fazer perícia não, são áudios dela mesma, comprovado, se faça uma busca e apreensão na casa dela – reclamou.

Ele também disse que o plenário do STF precisa rever os procedimentos que têm sido feitos neste inquérito.

– Espero que a maioria dos ministros corrija o que está acontecendo. Não é justo você fazer busca e apreensão… Já estava errado fazer na casa de qualquer um, pior ainda na casa de quem me segue, quem me apoia, do outro lado esquece – disse, fazendo referência à falta de investigações contra seus opositores.

ÁUDIO COMPROMETEDOR DE JOICE HASSELMANN

A deputada federal Joice Hasselmann foi acusada de manter o próprio gabinete de propagação de fake news contra inimigos, chamados de “gabinete do ódio”, com dinheiro público. A denúncia foi feita por uma testemunha ouvida pela CNN Brasil.

– Serviços que eram prestados para a Joice eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa sem saber de fato se era verdadeira. A gente criava a narrativa em cima dessas notícias – diz uma pessoa entrevistada sob anonimato.

Outra testemunha relata que trabalhou mais de 1 ano com a deputada e que neste período a função de contratados era criar perfis falsos nas redes, os chamados “robôs”.

– E ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos cinco perfis em cada rede social – disse.

A CNN Brasil também mostrou supostas conversas entre assessores de Joice, em que um deles repassa a ordem de criar os perfis. “É pra fazer sem mimimi. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer estará fora”, diz uma das mensagens enviadas a um grupo de assessores.

Em outra mensagem, a deputada manda uma funcionária colocar todos os perfis para trabalharem no Twitter. A assessora relata a dificuldade de se criar novos perfis porque eles são atrelados a números de telefone. Em busca de uma solução, a mesma assessora questiona uma pessoa não identifica sobre a possibilidade de adquirir novos números de telefone para que novos perfis sejam criados.

Em sua defesa, Joice acusou a CNN Brasil de atuar em favor do governo e de fazer propagando para Bolsonaro.

– A CNN Brasil mente, usa montagem amadora que qualquer um de inteligência mediana enxerga, fica 45 minutos batendo numa tecla que foi “requentada” com uma fraude e coloca uma inimiga política bolsonarista para falar quase meia hora ao vivo. Isso não é jornalismo. É assessoria pro governo – disse.