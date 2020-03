Fake News: cadastramento em site para Auxílio Cidadão de R$ 200 é falso

Em meio a tantas fake News em circulação no País, o Governo Federal alerta sobre a falsa notícia sobre a existência de cadastramento para que pessoas recebam o “Auxílio Cidadão”. A mensagem informa sobre uma ajuda mensal de R$ 200 para trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda para combater a pandemia do novo coronavírus.

O Governo reitera que a notícia que circula em grupos de WhatsApp e em postagens de redes sociais, é falsa.

A única informação correta no material divulgado é a ajuda de R$ 200 por pessoa, por um período de três meses. A medida do Governo Federal é auxiliar de alguma forma os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que integrem famílias de baixa renda e que estão sendo afetadas com o efeito do coronavírus.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que não está medindo esforços para auxiliar a população neste momento. “Dá nossa parte. Estamos criando um voucher de R$ 200 reais para 20 milhões de pessoas. Estamos aplicando nessa área”, ressaltou.

Já o secretário de política econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saccida destacou que os efeitos da crise originadas pelo Covid-19 se espalharam de maneira muito rápida ao redor de todo o mundo, e que o Brasil está trabalhando com transparência para assegurar a economia do País. “A crise que a economia brasileira se defronta não é nada diferente da crise que outros países estão enfrentando agora. As medidas estão sendo tomadas. Então, mais uma vez, nós assumimos o nosso compromisso com a transparência”, ressaltou.

A ação vai beneficiar aproximadamente 20 milhões de brasileiros. O suporte deve injetar cerca de R$5 bilhões por mês na economia do País. O Projeto de Lei depende ainda de aprovação do Congresso Nacional.