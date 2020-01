Família de Gugu diz que filho dele quer que tio saia de casa

Ele é irmão de Rose Miriam Di Matteo, viúva do apresentador que pede união estável

A assessoria da família de Gugu Liberato afirma que a intimação para que Gianfrancesco Di Matteo, tio dos filhos do apresentador, saia da casa em que vivem, em Orlando (EUA), obedece a um pedido do primogênito dele, João Liberato.

Gianfrancesco é irmão de Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu.

Ela entrou em disputa com a família para ter direito à metade do patrimônio deixado pelo apresentador, já que teria vivido com ele em regime de união estável —​condição que pediu para ser reconhecida pela Justiça.

O tio das crianças já foi intimado. A família deu 15 dias para que ele deixe a residência. O advogado Nelson Wilians, que representa Rose, disse que a casa é o lar dela e que o irmão está lá para dar apoio. Afirmou ainda pedirá a remoção de Aparecida Liberato, irmã de Gugu, da condição de inventariante.

Em uma mensagem enviada à coluna, a assessoria da família de Gugu afirma: “A saída do irmão da Rose da casa da família em Orlando é um pedido do João, que falou também em nome das irmãs. Gianfrancesco se aboletou no quarto de Gugu e tomou conta da casa. Há 15 dias conseguiram que ele se mudasse para o quarto da Rose, mas os filhos continuam querendo que ele saia.”