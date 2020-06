Família é mantida refém dentro de carro em bairro da Pedreira

Uma família foi mantida refém dentro de um carro na avenida Marquês de Herval, próximo ao canal da travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira, em Belém. Um casal e uma criança, de 10 anos, estavam no veículo quando foram abordados por dois assaltantes no semáforo das avenidas Generalíssimo Deodoro com Gentil Bittencourt.

Duas guarnições – do Batalhão Águia e da Rotam Motos – que participavam de uma operação no bairro de Fátima, conseguiram identificar o sequestro em andamento e passaram a acompanhar o veículo. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os assaltantes ameaçaram o motorista para que acelerasse na tentativa de dificultar a abordagem das equipes.

Durante a perseguição, uma das motos policiais precisou desviar bruscamente de outro veículo e chegou a tombar. Felizmente, não houve feridos.

Por volta das 19h30, à altura do canal da travessa Antônio Baena, já na avenida Marquês de Herval, finalmente o veículo com os assaltantes e a família foi cercado. A negociação, a cargo do soldado Torres, durou quase uma hora. Somente nesse momento é que os policiais conseguiram identificar quantas pessos havia no interior do carro.

Os dois assaltantes – um deles seria um menor – exigiram a presença da famílias e da imprensa para se entregar. Um deles exibiu uma arma, que mais tarde foi identificada como um simulacro. Após alguns minutos de negociação, a dupla liberou a criança para sair do carro e manteve os pais reféns. Somente após a chegada de familiares os dois decidiram se render.

O Corpo de Bombeiros fez o atendimento da criança, do casal e também dos dois sequestradores.