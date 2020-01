Família real está magoada e desapontada com decisão de Harry e Meghan, diz agência

Nas imagens é possível ver uma explosão, mas a aeronave continua no ar.

OThe New York Times divulgou um vídeo que mostra o momento em que o avião da Ukraine International Airline foi atingido por um míssil pouco tempo depois de ter decolado do aeroporto de Teerã, no Irã. O jornal norte-americano assume ter verificado a credibilidade deste vídeo.

Nas imagens pode-se ver uma luz – o avião – sobre a área de Parand. Após o impacto do míssil há uma explosão, no entanto, a luz do avião mantém-se no ar. O aparelho não explodiu e continuou a voar durante alguns minutos. O avião estaria tentando regressar ao aeroporto, mas acabou por cair.

Nesta quinta-feira os Estados Unidos, o primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson já afirmaram que o Boeing 737 da companhia aérea ucraniana foi abatido por um míssil iraniano. Numa coletiva de imprensa, Trudeau sustentou as suas declarações com as provas já analisadas, mas frisou que “poderia ter sido acidental”.

O Irã reagiu a estas afirmações e negou que o avião tenha sido abatido por um dos seus mísseis.

A queda da aeronave da Ukraine International Airline provocou a morte aos 176 passageiros e tripulação.