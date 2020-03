Fãs encontram erro ABSURDO em La Casa de Papel na Netflix

O jogo não para nem mesmo na balada do “BBB 20”! Na madrugada deste sábado (14), Pyong Lee e Felipe Prior discutiram ao falar sobre as possíveis indicações do arquiteto ao paredão deste domingo (15). O hipnólogo, por sua vez, fez campanha para ir à berlinda acompanhado de Babu Santana.

Prior resolveu se abrir sobre suas estratégias durante a noite, quando foi ‘aconselhado’ por Pyong. “Agora ele precisa escolher quem ele acha fraco e aí o Babu volta”, palpitou o youtuber. “Você acha o Babu fraco?”, quis saber Felipe, ao que Pyong assentiu: “Eu acho”. “Domingo coloco você e ele, demorou?”, continuou o arquiteto, que avaliou a declaração como um erro. “Você acaba de fazer sua maior c*gada no programa”. Confira:

Mas o clima entre eles esquentou pra valer, quando ambos saíram do sério. “No próximo paredão que você for, você sai”, afirmou Pyong. “Se você tiver coragem como jogador, me coloca no paredão com o Babu, quero ver se ele volta. Beleza?”, continuou. “Você é grandão, hein?”, alfinetou Prior. E o youtuber não voltou atrás: “Se você desfizer isso, vou começar a te desrespeitar, porque você vai estar faltando com a sua palavra”. Olha só:

Na mesma noite, Prior comentou sua preferência: “Tem pouco homem e muita mulher, não vou te indicar não. Mas na moral, deixa eu te falar um negócio: você acha que está na final de alguma dessas meninas? Você vai sair como o bandidinho”. O pai de Jake não se abalou. “Acho bom. Na última temporada isso pode ser vantajoso. Vamos ver o que acontece, tem muita coisa que a gente não sabe sobre as próximas fases do jogo”, devolveu Lee, de acordo com o Uol.

Em papo com Manu Gavassi e Thelma, Pyong explicou por que quer a eliminação de Babu Santana. “Eu acho que o Babu sai essa semana, vou pedir pro público tirar. Tem que acabar esse ciclo de todo mundo ficar com medo de ir pra cozinha pra não comer porque o Babu fica de olho. Quero que os dois saiam, depois a gente resolve o restante”, revelou. Assista:

Ivy ficou muito abalada ao descobrir que Pyong gostaria de enfrentar a berlinda. “Ah não, eu não quero. Não quero nem você nem a Flay”, disse ela ao youtuber, com cara de choro, segundo o UOL. “Eu quero que o Babu vá comigo. Se ele sair, o Prior vai ter que ver o amigo dele, que ele acha forte, saindo daqui”, explicou Pyong. Ivy, então, verbalizou seu desejo: “Quero o Babu fora daqui”.

Nessa campanha contra o intérprete de Tim Maia, Pyong afirmou que prefere sair da casa, caso o público prefira Babu e Prior. “Se o público acha bonito o que eles fazem, o caráter, me tirem daqui. Porque tem mais 40 dias para ficar nesse negócio, então se o público quer ver essa novelinha, me tira que eu prefiro ver meu filho”, confessou para Manu Gavassi. “Estamos cansados mentalmente, é exaustivo demais isso. Mas eu acho que o público deve estar vendo a situação toda assim como a gente, o andamento do jogo até agora mostra isso”, supôs a cantora.

Manu e Pyong conversaram sobre o jogo durante a festa. (Fotos: Reprodução/TV Globo)

De qualquer forma, Prior teme que Babu não volte, caso indique Pyong. “Não vou botar ele, não quero colocar o Babu com ele, é forte ainda. Acho que o Babu volta, mas ainda não é hora do Pyong ir de novo não”, afirmou. O brother também aconselhou Mari e Flay: “Não é questão de combinar voto, mas vocês precisam se organizar, porque o outro grupo está fechado e vota unido. Não tem essa não mais”.

Em uma de suas considerações neste sábado (14), Prior também apontou um novo critério para sua indicação. “O único jeito de eu não colocar o Pyong é se alguém ganhar o anjo, votar em mim [no monstro]. Quem votar em mim, vai tomar no r*bo”, explicou.

O arquiteto até se livrou do castigo… Não antes de ter uma discussão feia com Ivy. Mas será que ele muda de ideia? Vale lembrar que Babu e Rafa Kalimann estão no paredão após a última prova do líder, contudo, podem se livrar da berlinda na prova “Bate e Volta”.