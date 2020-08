Favoritismos #6: veja quais equipes têm mais chances de vencer na rodada do Brasileiro

Com uma equipe muito equilibrada e eficiente tanto no ataque quanto na defesa, o Internacional tem potencial para manter liderança, mas Vasco e São Paulo têm chances

Favoritismos apresenta o potencial que cada time carrega para a rodada #6 do Brasileirão comparando o desempenho na temporada como mandante ou visitante e também nos últimos seis jogos independentemente o mando, considerando os desempenhos ofensivo e defensivo das equipes no jogo aéreo e rasteiro. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, analisamos 65.773 finalizações cadastradas pelo Espião Estatístico em 2.706 jogos de Brasileirões desde 2013 que servem de parâmetro para entender a produtividade atual. Obrigado pela leitura. Bom jogo!

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Internacional

No agregado dos mandos, o Internacional tem o segundo melhor aproveitamento de pontos do ano entre todos os times da Série A com 15 V, 6E, 4D enquanto o Botafogo tem o quarto pior aproveitamento da temporada com 8V, 8E, 4D.

O Botafogo tem o quarto pior ataque da temporada, com média de 1,20 gol feito por jogo, e a segunda pior defesa, com 1,05 gol sofrido em média. O Internacional está com o nono ataque (1,52) e a segunda melhor defesa (0,52), mas é pela média a segunda com mais carões amarelos (75) e a com mais vermelhos (10).

Outro dificultador para o Botafogo é o fato de ser o time com mais gols (8) em contra-ataques na temporada, média 0,40, mas o Internacional é o único time da Série A que em todo o ano de 2020 ainda não sofreu gol em contragolpes.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Vasco

A análise das estatísticas de gols esperados (xG) aponta o Vasco como a equipe de maior eficiência ofensiva. Era de se esperar três gols pelas finalizações que fez, mas já conseguiu sete. A defesa do Fluminense levou cinco e, com diferenças decimais, é o que se esperava.

Aliado a estar passando por uma fase muito positiva, sem perder há sete jogo com apenas um empate, o Vasco tem vantagem emocional nesse confronto. Como mandante, de 2006 para cá, o Fluminense venceu uma vez o Vasco em 11 jogos pelo Brasileirão. Foram sete vitórias do Vasco.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Empate

Sem contar mando, o Palmeiras não perde há nove jogos, com cinco vitórias. Mas dos últimos 12 como mandante, o Bahia só perdeu um, a final da Copa do Nordeste para o Ceará. De 2006 em diante, como mandante o Bahia ainda não venceu o Palmeiras, mas é de se esperar um jogo equilibrado.

A grande força do Palmeiras está em sua defesa: no geral, é a menos vazada de 2020 entre os times da Série A com 0,5 gol por jogo em média. Como visitante a média do Palmeiras é ainda menor, média de 0,40 gol sofrido por partida.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Empate

O Fortaleza esteve perto da vitória como visitante contra o Corinthians e isso tem sido rotina. A equipe tem se apresentado melhor como visitante: nos últimos seis jogos fora fora 4 V, 1E, 1D. Em casa, 2V, 2E, 2D.

A grande questão na partida será o comportamento da defesa do Bragantino: pelos dados de gols esperados (xG), os adversários construíram jogadas para conseguir cinco gols, mas acabaram fazendo sete. A defesa da equipe paulista está pecando por detalhes.

— Foto: Espião Estatística

Favorito >> São Paulo

Os gols esperados (xG) indicam que depois do Atlético-MG, é o São Paulo quem faz mais finalizações de qualidade, falta a bola entrar mais. O Corinthians, depois de Botafogo e Vasco, é a defesa com maior eficiência, mas deu sortes como o pênalti perdido por Diego Souza no empate com o Grêmio.

Sem considerar o mando, dos últimos nove gols que o Corinthians sofreu, seis nasceram em jogadas aéreas (67%), e o São Paulo tem potencial para explorar essa deficiência: sem contar pênalti, dos últimos oito gols que o São Paulo marcou, seis foram aéreos (75%).

Em 11 jogos do São Paulo no ano como mandante, a equipe só não fez gol em um (9%), mas foi exatamente contra o Corinthians, na rodada #6 do Paulistão. Só que em 11 jogos do Corinthians como visitante na temporada, a equipe só não levou gol em quatro (36%). Um contra o São Paulo, evidentemente.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Empate

Esse é um confronto importante para o Santos, como mostra a goleada por 4 a 0 na última rodada do ano passado e também pelo retrospecto de apenas duas vitórias do Flamengo em 14 jogos com mando santista. Só que o Santos está em um período muito irregular.

O grande ponto do jogo é se Marinho estará em campo. Dores o tiraram durante o último jogo da equipe. Os dados de gols esperados (xG) apontam que o Santos produziu para fazer quatro gols, mas já marcou seis, principalmente graças a Marinho após a abissal queda de rendimento de Soteldo.

Do lado do Flamengo a chave estará na jogada aérea. Tem a terceira maior média de gols marcados assim entre os visitantes na temporada, e o Santos vinha sofrendo gols seguidamente dessa forma, o visitante que mais levou gols aéreos na temporada entre as 20 equipes da Série A.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Sport

O contra-ataque é um risco real para a defesa do Coritiba, a que mais levou gols assim em 2020 entre os times da Série A. Foram sete, média de 0,30 por partida, inclusive os últimos dois, contra Corinthians e Bragantino. A média de 0,11 do Sport é baixa, foram três gols no ano, mas o Coritiba está exposto.

São duas das três equipes com o pior desempenho no Brasileirão. O Coritiba vem de vitória contra o Bragantino, mas perdeu os seis jogos anteriores. A troca de técnico influenciou, mas o interino Mozart saiu para Jorginho estrear. No Sport estreia o técnico Jair Ventura, especialista em contra-ataques.

— Foto: Espião Estatístico

Favorito >> Atlético-GO

A eficiente vitória sobre o Flamengo no Brasileirão potencializou os dados do Atlético-GO. Seu ataque está carregando uma eficiência de um gol acima do que se esperava que tivesse marcado (xG), o que joga lá para cima suas probabilidades.

Sua defesa deve sofrer para manter esse favoritismo. No Goiano, levou apenas três gols em dez jogos, o que também potencializa seus números. Agora, fora dois gols de pênalti, levou nove gols, sendo seis em bolas aéreas (67%) incluindo cinco dos últimos seis (83%). Esse é um ponto fortíssimo do Ceará.

Ainda assim, é preciso considerar que o Atlético-GO ainda não perdeu como mandante no ano, e isso estimula demais os atletas emocionalmente, que partem para o jogo com o objetivo mínimo de manter a invencibilidade. Quem tem algo a perder se esforça mais do que quem tem a ganhar.

Metodologia

Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de “Gols Esperados” ou “Expectativa de Gols” (xG), uma métrica consolidada na análise de dados aplicada a 65.773 finalizações cadastradas pelo Espião Estatístico em 2.706 jogos de Brasileirões. Para esta temporada, passamos a considerar os jogos realizados desde a edição de 2013. Além de a base de dados ter sido ampliada em uma temporada, também passamos a considerar a altura dos goleiros que sofreram cada uma dessas finalizações, a diferença de valor de mercado das equipes em cada temporada, o tempo de jogo e a diferença no placar no momento de cada finalização.

O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson bivariada, que calcula as probabilidades de eventos – no caso, os gols de cada equipe – acontecerem dentro de um certo período de tempo (o jogo).

Resultado

Favoritismos acertou 19 resultados em 46 partidas analisadas, aproveitamento de 41%.