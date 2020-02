Federação divulga tabela do vôlei nos Jogos de Tóquio 2020

A partida na Arena da Amazônia, em Manaus, começou com pressão do Coritiba. Logo aos três minutos, Ruy cobrou falta com perigo e obrigou Jonathan a mandar para escanteio. Mas o Manaus respondeu na sequência, com boa jogada de Rossini e Janeudo pela esquerda, que William Matheus cortou. O jogo passou a ficar mais equilibrado, com as duas equipes criando boas jogadas. Mas foi o time da casa que levou a melhor aos 46 minutos. Pela direita, Mateus Oliveira tentou uma bicicleta na área, Janeudo arrumou de cabeça na medida para Rossini fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Coxa teve a oportunidade de empatar aos oito minutos, de pênalti. Sassá cobrou no canto direito, mas Jonathan voou para fazer a defesa. Aos 15, William Matheus também levou perigo e acertou a trave. Precisando de um empate para ficar com a vaga, o Coritiba seguiu pressionando, mas o Manaus freou as tentativas do adversário e administrou a vitória até o apito final. Classificada, a equipe manauara vai enfrentar o Brasil de Pelotas-RS na próxima fase.