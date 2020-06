Feirantes do Entroncamento recebem novas barracas da Prefeitura de Belém

“Minha barraca era de madeira e sem estrutura, agora tenho um equipamento novo que deixa minha mercadoria bem mais organizada e atrativa. Só nesse primeiro domingo (14) de inauguração já senti as vendas melhorarem”, contou José Maria Aguiar Melo, que comercializa há seis anos mariscos na feira do Entroncamento. O trabalhador foi um dos beneficiados esta semana com 230 barracas ofertadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

A arquiteta da Secon Karen Casseb explicou: “Os equipamentos possuem lonas antichamas, estrutura em metalon de 3 por 3 centímetros galvanizada e com pintura eletrostática, o que dá mais resistência e durabilidade às barracas. Os equipamentos são ainda desmontáveis e adaptados de acordo com o setor em que o feirante atua”.

Além da padronização das barracas, a Secon realizou o reposicionamento de parte dos permissionários para facilitar o tráfego dos pedestres e melhorar a visibilidade das vendas. “Trabalho há 20 anos como feirante aqui no Entroncamento e sem dúvida esse novo local para comercializar meus produtos e essa nova barraca já fizeram a diferença”, revelou Vanda Santos.

Padronização – Segundo o secretário municipal de economia, Rosivaldo Batista, outras feiras já estão no cronograma da Prefeitura de Belém para passar pelo processo de padronização dos equipamentos. “A Secon já entregou novas barracas aos permissionários da feira da Batista Campos, Entroncamento e ainda neste mês de junho a feira do Telégrafo será o próximo logradouro contemplado pela PMB”, contou o titular da Secon.