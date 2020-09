Felipe Neto critica quem chama Whindersson Nunes de “corno”: “É machismo”

O youtuber Felipe Neto acompanhou a euforia nas redes sociais após Luísa Sonza e Vitão terem assumido o namoro, na noite desta quinta-feira (10/9), e rebateu comentários maldosos dos que especularam que a cantora teria traído o ex-marido, Whindersson Nunes.

Em vídeos no Instagram, o influenciador refletiu sobre o assunto e falou que chamar Whindersson de “corno” e Vitão de “talarico” — gíria para quem fica com namorada do amigo — é machismo.

“Ao contrário não rola muito. Você vê que quando uma mulher é traída pelo marido ou namorado, ela não vira a piada da parada, a ‘corna’, a ‘chifruda’ e tal. E eu estava pensando sobre isso, será que isso é um problema ou uma implicância com o sexo masculino? Não é possível. Comecei a pensar sobre isso e cheguei a uma conclusão, na verdade não é, na verdade é exatamente o oposto”, afirmou.

Segundo Felipe Neto, a questão é que isso acontece por a mulher ser sempre tratada como ‘posse’ do homem. “A realidade é que a gente é tão, tão, tão estruturalmente machista que a gente trata a mulher como uma posse, ela é a ‘posse’ daquele homem. E quando um outro homem fica com aquela ‘posse’, a zoação é o ‘chifre’, é o ‘corno’. ‘Você é corno, é chifrudo. Porque ele pegou o que era seu’. Você não soube manter o que era seu, então você vira piada. Então, você vê que até na hora de a gente sacanear o cara é inferiorizando a figura feminina“, rebateu.

Por fim, Felipe Neto lamenta a situação. “Isso é desagradável, né? Mais um motivo pra gente ter tristeza de como o ser humano deu errado e pedir, por favor, que as máquinas tomem controle”, desabafou.

Por: JACQUELINE SARAIVA