Fernando Zor surpreende Maiara com declaração de amor no “Arquivo Confidencial”, e ela cai no choro: ‘Eu te amo demais!’;

Mais apaixonados que nunca! Convidada do “Domingão do Faustão” ao lado da irmã Maraísa, Maiara caiu no choro durante o “Arquivo Confidencial” ao receber uma declaração linda de amor do namorado, Fernando Zor.

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, a dupla de Sorocaba falou sobre como eles se conheceram e descreveu as dificuldades do relacionamento dos dois. “Eu conheci ela num momento difícil, minha vida tava um pouco turbulenta e a Maiara me trouxe o sorriso de volta”, declarou, acrescentando sua visão sobre a personalidade da amada. “Com ela não tem altos e baixos, ela tá sempre [pra cima], no 12″, disse aos risos.

“A nossa vida é muito corrida. Normalmente a gente passa dois dias em casa, aí um sai pro Sul, o outro pro Norte. O Brasil é grande, ela sai pra fazer show pra um lado e eu pro outro”, explicou o sertanejo. A câmera mostrou a reação da cantora, que começou a chorar.

Fernando, então, revelou uma brincadeira interna que eles fazem quando viajam. “Eu falo a seguinte frase: ‘Se desafinar, não entra em casa’. Ela fala: ‘O mesmo pra você, amor’. É uma brincadeira que a gente tem, mas eu sei que da parte dela, ela não vai desafinar nunca. Tá mais fácil acontecer comigo do que com ela”, desabafou ele, que ainda cantou a música que fez especialmente para a sertaneja, após um breve término dos dois, em agosto.

Confira a declaração e a música:

Ao final do vídeo, Maiara ainda não havia parado de chorar. “Depois dessa, pode casar viu irmã. Tá aprovado, cunhado”, brincou Maraísa.

A sertaneja devolveu os elogios para o namorado. “O Fernando é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo que chega perto se apaixona. Eu levo meus amigos, as pessoas que estão à minha volta e apresento pra ele, falando: ‘Você tem que conhecer ele, porque ele é demais’”, afirmou ela, mandando um recado diretamente para o cantor. “Eu tenho honra de ser sua namorada, eu te amo demais. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida”, agradeceu ela, com a voz embargada. Fofa!

Toda emocionada! (Foto: Reprodução/TV Globo)

Maiara seguiu, dando mais detalhes do início do namoro dos dois. “Como ele disse, eu entrei num momento na vida dele em que tava tudo meio louco e eu também tava meio louca e a gente se encontrou”, declarou ela. “Eu lembro quando a gente começou a ficar que ele falou assim: ‘Você tá sentindo o que eu tô sentindo?’, eu falei que sim, aí ele falou: ‘Então vamos viver isso’. Ele ainda disse: ‘Eu te garanto que pelo menos se divertir a gente vai se divertir’ e é isso, é alegria”.

Apesar do começo tranquilo entre os dois, Maiara enfrentou muita resistência da irmã. “Eu arregacei com ela, falei que não era pra ela ficar com ele de jeito nenhum. Botei os empresários no meio, a família… era um pouco de ciúme também. Mas hoje eu aprendo demais com os dois”, revelou Maraísa.

Por fim, a cantora se declarou novamente para o namorado. “Só o que eu já tô vivendo com ele até aqui parece que a gente viveu anos assim, porque a gente é muito intenso e muito verdadeiro. A gente tem o nosso arranca-rabo, que faz parte… mas quando bate no meu coração, eu sou assim, eu vou. Já cheguei a ir atrás desse homem lá na neve já”, confidenciou ela.

Só amor entre esses dois e por eles também!