Festas “rave” clandestinas são fechadas pela polícia no Tenoné e Terra Firme

Duas festas clandestinas do tipo “rave” foram interrompidas pela Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém. Os eventos desrespeitavam as regras sanitárias previstas nos decretos municipal e estadual de combate ao coronavírus e aconteciam sem autorização e alvará de funcionamento.

A ação contou com o apoio da Divisão de Polícia Administrativa (DPA), Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Uma das festas, no domingo, ocorria em um sítio no bairro do Tenoné. O local não tinha autorização para realizar o evento e reunia cerca de 150 pessoas. Em outro ponto, em um estabelecimento ao lado, cerca de 100 pessoas estavam reunidas. Os responsáveis pelos eventos foram notificados e intimados a comparecerem à sede da DPA.

“A operação foi realizada em razão de duas denúncias recebidas pelas nossas equipes, de eventos que seriam realizados de forma clandestina na nossa cidade. Diante disso, nós fomos até o local e constatamos que as denúncias procediam e descumpriam as medidas estabelecidas nos decretos governamental e municipal. Estamos seguindo as novas diretrizes institucionais, os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil seguem de forma incessante no combate à criminalidade e a proteção da sociedade”, informou a delegada Soranda Nascimento, titular da Divisão de Polícia Administrativa.

Na noite de domingo, uma festa de aparelhagem que estava sendo realizada em um campo de futebol no bairro da Terra Firme também foi encerrada, já que a festa não estava autorizada pelos órgãos de fiscalização.

A operação policial ocorreu após o recebimento da denúncia, de forma anônima. De imediato, as equipes foram mobilizadas para se deslocar até o local, conhecido como Campo da Terra Firme. Quando chegaram no endereço, os policiais comprovaram o teor da denúncia, constatando que havia cerca de 150 pessoas participando da festa clandestina.

“Os policiais civis também constataram a falta de autorização e o desrespeito às regras sanitárias previstas nos decretos que tratam do enfrentamento à covid-19 e ainda, a constatação do crime de poluição sonora. Além disso, as pessoas estavam sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas”, destacou a titular da DPA.

O evento foi encerrado, a fonte sonora foi apreendida, e os responsáveis foram advertidos e intimados a comparecer na DPA e Demapa para as providências cabíveis.

Em seguida, as equipes se deslocaram a uma localidade de Benfica, para averiguar uma denúncia referente a realização de uma festa “rave” em um sítio que estaria acontecendo desde a manhã de domingo, com a participação de mais de 250 pessoas. No local, os policiais detectaram poluição sonora e infração às medidas sanitárias. O local foi fechado e a festa encerrada para dar seguimento aos procedimentos administrativos.

