Festival gratuito exibe curtas francófonos em Belém

Moradores do Residencial Viver Primavera, no bairro do Tapanã, foram comtemplados na manhã de sábado, dia 18, com a segunda edição do projeto Ação em Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém.

Foram ofertados serviços como clínica médica, vacinação, emissão do Cartão SUS, atendimento odontológico e oftalmológico, exame Preventivo do Câncer do Colo do Útero (PCCU), aferição de pressão arterial, teste de glicemia e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Sérgio de Amorim, a ação buscou garantir a todos o acesso aos principais serviços encontrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. “Foram disponibilizados serviços com resultados que saem na hora, além dos devidos encaminhamentos de exames que foram demandados por aqui”, comentou.

Atendimentos – Moradora do residencial, a doméstica Cibely Magalhães, de 21 anos, atenta aos alertas divulgados pela Prefeitura de Belém sobre o sarampo na cidade, estava em busca da imunização. “Estou com todas as vacinas em dia, mas vim atrás da vacina contra o sarampo porque sei da situação da doença na cidade”, comentou.

Grávida de seis meses, a dona de casa Atefany Cardoso, de 22 anos, também buscou a imunização. “Aproveitei para tomar a vacina referente ao meu tempo de gestação e a minha filha tomou a pentavalente e a tríplice viral”. Ainda segundo a dona de casa, as ações no residencial são excelentes, pois, em algumas vezes, por falta de tempo, não há como se deslocar até uma unidade de saúde.

Já o pintor José Roberto Batista de Jesus, 50 anos, que sai todos os dias de madrugada para trabalhar, ficou satisfeito em realizar exames e receber atendimento médico, em um sábado. “Eu estava de saída e soube da ação aqui. Aproveitei para verificar a pressão arterial e pegar uma ficha para a consulta médica. Trouxe até meus exames para o médico avaliar. Ações como essa devem acontecer sempre”, indicou.

Oftalmologia – Preocupado com o desconforto nos olhos e as constantes dores de cabeça, o atendente de farmácia Maycom Douglas, de 18 anos, recebeu atendimento oftalmológico durante a ação. “Já venho notando esses sintomas há um tempo e quando soube que teria oftalmologista aqui, vim logo em busca do atendimento para saber do que se trata”, contou.

Com um sorriso no rosto, Tatiara Rodrigues, de 38 anos, mãe da Maria Thayná, de oito, disse estar aliviada por ter conseguido encaminhamento para a cirurgia da filha. “Ela tem estrabismo e catarata e precisa urgentemente fazer a cirurgia. Já estou com a guia para dar continuidade ao procedimento que ela deve fazer, pois isso a está prejudicando na escola”. Tatiara ainda aproveitou a ação para realizar o exame preventivo do câncer de colo de útero e ser avaliada pelo clínico geral.

Viver Primavera – O residencial Viver Primavera foi o primeiro conjunto habitacional entregue na capital paraense, por meio do programa Viver Belém, uma parceria da Prefeitura de Belém e Governo Federal.

O programa está inserido no Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e foi viabilizado em Belém com a assinatura da Lei Municipal número 9014/2013, pelo prefeito Zenaldo Coutinho, que desonerou as empresas de construção civil, que atuam no programa, de impostos municipais.

Texto: Suênia Cardoso