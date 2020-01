Festival Psica reúne artistas paraenses no palco da Casa Mangueirosa, em Belém

A programação inicia às 17h e terá entrada gratuita até 21h. Entre as atrações estão Viviane Batidão, Cobra Venenosa e Nic Dias.

A Casa Mangueirosa, em Belém, recebe neste sábado uma extensão do Psica Festival, com artistas locais. A programação inicia às 17h e terá entrada gratuita até 21h. Entre as atrações estão Viviane Batidão, Cobra Venenosa e Nic Dias.

O evento é produzido de forma independente, promovendo artistas locais e adotando estética inspirada nas manifestações afrodescendentes para discutir o futuro da música, moda, tecnologia e artes visuais produzidos em Belém.

A programação deste sábado é uma extensão do festival, que ocorreu em 2019. A noite vai do trash metal da banda Deliquentes ao tecnomelody de Viviane Batidão. “Vou levar o que já faço, prometo continuar dando meu melhor para a galera e no Psica não seria diferente”, disse a cantora.

O público também vai conferir o rap paraense com Nic Dias, misturando o regional ao flow do rap e também o carimbó politizado e dançante de Cobra Venenosa, trazendo a tradição pau e corda do distrito de Icoaraci. A noite também terá Xico Doido, Dj’s Coisa Preta, DJ Zek Nascimento, Dj’s Bambata Brothers e Monstra.

Psica Festival #artistasnopalcoparaense

Dia 25/01⁣

Local: Casa Manegueirosa, na tv. Praça Waldermar Henrique, 2⁣

Ingressos: entrada gratuita até 21h; R$10 até 00h e depois R$20