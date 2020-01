Festival reúne bandas de rock autorais paraenses no Teatro Gasômetro

A programação do festival vai estar repleta de shows, vendas de produtos das bandas e serviços de tatuagem.

O cenário do rock paraense vai ser destaque no festival Rock Gasômetro Autoral, realizado neste sábado (25), no Teatro Estação Gasômetro, localizado no Parque da Residência, em Belém. O festival gratuito faz parte do projeto Parque Musical do governo estadual.

A programação reúne, a partir de 15h, as bandas de rock Pinup, Macadabra, Má Distribuição, Relesvulgar, Ovo Goro, Deathbanger, Attack Kamikase e Methademic. Além da apresentação das bandas confirmadas, um ambiente será disponibilizado para a comercialização de produtos das bandas, como camisas, DVDs e adesivos. Ainda, tatuadores vão estar oferecendo seus serviços em stands no local.

O projeto Parque Musical, que está promovendo o festival, é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) que visa estimular o consumo e produção no cenário musical paraense.

Festival Rock Gasômetro Autoral

Data: sábado, 25

Hora: 15h

Local: Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, em Belém

Pinp – 15h

Macadabra – 16h

Má Distribuição – 17h

Relesvulgar – 18h

Ovo Goro – 19h

DeathBander – 20h

Attack Kamikaze – 21h

Methademic – 22h