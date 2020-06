Feto com cerca de seis meses é encontrado dentro de lixeira no bairro da Cremação, em Belém

O feto foi encontrado por um carroceiro que passava pelo local.

Um feto com aproximadamente seis meses foi encontrado por um carroceiro na manhã deste sábado (13), em uma passagem no Bairro da Cremação, em Belém. Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados por volta das 9h30 após moradores tomarem ciência do corpo do bebê. De acordo com os moradores, gritos por volta das 3h da madrugada deste sábado foram ouvidos.

O feto foi descartado dentro de uma caixa de pepelão, em uma lixeira em frente de uma das residências da passagem. Ainda segundo um dos moradores que possui circuito interno de câmeras nenhuma movimentação foi registrada em frente ao imóvel onde o feto foi deixado, o que intrigou a todos.

O Centro de Perícias Renato Chaves foi acionada as 10h da manhã para fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela polícia para tentar identificar os responsáveis pelo descarte do feto.