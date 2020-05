FIFA anunciará sede da Copa do Mundo Feminina 2023 no dia 25 de junho

A FIFA anunciou, a data para a divulgação da próxima sede da Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 2023. No dia 25 de junho de 2020, a entidade fará uma reunião online com o Conselho da FIFA para anunciar o país escolhido para o evento. O Brasil está concorrendo com a Colômbia, o Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

Todas as propostas elegíveis serão apresentadas neste dia ao Conselho da FIFA, que fará uma votação aberta para selecionar o anfitrião do Mundial de 2023. A escolha passará por diversos critérios, incluindo as visitas técnicas realizadas aos países concorrentes no início deste ano.

A proposta brasileira indicou jogos em oito cidades distribuídas em todas as regiões do país: Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Além disso, foram mapeados mais de 60 centros de treinamento, 1.000 hotéis e estruturas em todas as cidades para realização de sorteios, workshops e eventos paralelos.

Vale lembrar que a edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina terá, pela primeira vez na história, 32 seleções na disputa, seguindo o modelo atual do Mundial masculino. A última edição, na França em 2019, alcançou a maior audiência da história, com mais de 1 bilhão de espectadores pelo mundo.