Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond rouba a cena

Grazi Massafera e Cauã Reymond são donos de uma beleza exuberante. Então, é claro que a filha dos dois não poderia ser diferente, não é mesmo?!

Sofia também é lindíssima e sempre rouba a cena quando aparece nas redes sociais do papai e da mamãe. Neste domingo (6), foi a vez de chamar a atenção no Instagram da atriz.

A pequena apareceu abraçada a um gatinho de estimação e Grazi se derreteu pela herdeira na legenda da publicação.

“Essa é a imagem que faz minha vida ser especial. Me desafia, me fortalece, me alimenta, me faz querer ser mais e além. Amor tem nome, tem voz, humor, risada gostosa, personalidade forte e paixão por animais”, escreveu a loira.

O post conseguiu mais de 1 milhão e 108 mil curtidas e uma chuva de elogios à Sofia.

Grazi Massafera se derreteu pela filha, SofiaCrédito: Reprodução / Instagram

Sarada

Grazi Massafera não deixa de cuidar da saúde e da boa forma nem aos sábados. No último sábado (5), a atriz realizou um treino com Chico Salgado, personal queridinho das famosas.

Em sua conta no Instagram, o profissional compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Grazi. Os dois estavam usando máscara para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

“Passadinha rápida aqui só para avisar ao Brasil que: A mãe está on”, escreveu ele na legenda.

Mas o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foi a barriga trincada de Grazi Massafera.

“Deusa da beleza. Que corpo”, escreveu uma internauta.