Filho de deputado é preso com 40 kg de drogas

Permanece preso em Açailândia (MA), Rogério Alves Bordalo, 34 anos, pego em flagrante transportando nada menos que 40 quilos de maconha, enquanto trafegava em uma rodovia, às proximidades do povoado Pequiá. Rogério é filho do deputado estadual paraense Carlos Bordalo (PT), é geólogo formado pela Unifesspa e reside em Marabá, embora tenha nascido em Santarém.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o acusado foi preso durante operação conjunta das delegacias regionais de Imperatriz e Açailândia, contra o tráfico de drogas que tem aquele estado como rota e leva em conta investigações das formas de atuação mais utilizadas pelos traficantes. Neste caso, em especial, as autoridades tiveram ajuda de uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça.

Pacotes de maconha prensada apreendidos durante a operação – Foto: ASCOM/PC-MA

A prisão de Rogério Bordalo foi em flagrante no dia 26 de maio, razão pela qual ele permanece detido. O assunto, no entanto, só foi divulgado publicamente na sexta-feira (29/5).

O investigado trafegava em um automóvel Hyundai HB20 preto e na revista do carro os policiais encontraram maconha escondida no assoalho, bancos, portas, porta malas e outras partes. O acusado encontra-se à disposição da Justiça.

Sua defesa está a cargo da advogada paraense Lígia Cipriano, contratada pela sua família, mas que ainda não se pronunciou sobre o caso, aguardando a conclusão do inquérito da polícia do Maranhão. Figura pública, o pai do suspeito também não se pronunciou sobre o caso.