Filho de Eva Wilma homenageia a mãe, que luta contra câncer

John Hebert Junior, filho de Eva Wilma, prestou sua homenagem à atriz pelo Dia das Mães. A mensagem de amor e carinho foi compartilhada em seu perfil no Instagram neste domingo (9), um dia após o anúncio de que a artista foi diagnosticada com um câncer no ovário.

“Minha mãe não me acordava para ir pra escola. Não me dava café. Não fazia meu almoço. De vez em quando jantava comigo. Enquanto ela construía uma das carreiras de maior sucesso, se tornando uma das maiores atrizes do Brasil, eu crescia… feliz. A liberdade, a dignidade, o trabalho, a honestidade, a conduta e a dedicação foram o maior exemplo pra mim”, começou ele.

Na sequência, ele falou sobre a chance de poder dividir palco com a mãe. “Já homem, poder dividir o palco, aprender, reviver e compartilhar esse espaço sagrado com você, mãe, uma maestrina deste ambiente, foi pra mim um privilégio único. Veio a crise pela qual ainda passamos e interrompeu esta nossa experiência. Mas o privilégio da alegria, do aprendizado de poder dividir esse seu espaço, que se integra à sua e à nossa própria vida, me fez te entender melhor, nos fez nos entendermos melhor, e me fez melhor a cada dia. Obrigado mãe. Obrigado, Deus! A cada dia percebo a sorte de te ter ao meu lado. Feliz dia das mães”, completou ele.

Eva Wilma, de 87 anos, está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril. De acordo com o primeiro boletim médico, a atriz foi hospitalizada para tratar problemas cardíacos e renais. No último dia 7, a equipe médica do hospital informou que ela está em fase de tratamento oncológico para tratar um câncer no ovário.

Fonte: R7/ Foto: Divulgação/ Instagram