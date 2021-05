Filho de Leonardo escancara polêmicas com a família: ”Me tratavam de qualquer jeito”

Matheus Vargas explicou que sempre houve comparações entre os irmãos, mas eles se acertam apesar das críticas

Um dos novos talentos do mundo do sertanejo, o cantor Matheus Vargas, demorou para se destacar na música, não por falta de oportunidades, mas por opção. O quinto filho do cantor Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split, se formou em publicidade e agora segue os rumos da vida artística. Apesar de estar quase sempre longe do pai, ele garante que há união entre toda a família

“Não é difícil ser filho do Leonardo (…), o peso mesmo é na questão carreira, porque sempre vai ter esse negócio de comparação entre filho e cantor, mas isso não tem nada a ver, cada um tem sua história e temos em comum a paixão pela música, eu herdei isso. Nosso relacionamento é ótimo apesar da distância, mas quando a gente tá junto, tá junto e nada interfere”, disse ele em entrevista ao canal de Lisa Gomes, no Youtube.

Ainda na entrevista, Vargas se lembrou das indiferenças e de quando ainda vivia no anonimato, sem ser conhecido como “filho de Leonardo”. “Eu demorei um pouco mais para entrar na carreira artística e muita gente no camarim nem sabia que eu era filho do meu pai e me tratavam de qualquer jeito e depois que ficava sabendo mudava o tratamento. São coisas assim que a gente acaba se blindando”, desabafou.

TUDO BEM

Vire e mexe, Leonardo e família estão sempre envolvidos em alguma polêmica, principalmente quando o assunto é sobre os filhos. Matheus desmente qualquer desentendimento entre eles: “Existe muita (união), de tão unidos que somos, apesar da distância, mas a gente mantém bastante esse contato e amor entre a gente. Não existe, não sei de onde as pessoas enxergam isso, as pessoas na internet são muito maldosas, não existe rivalidade, a gente senta junto, canta junto, a gente faz tudo junto e só não faz mais porque moramos longe”.

