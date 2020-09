Filho de Roberto Carlos luta contra terceiro câncer

Filho do cantor Roberto Carlos, o músico Dudu Braga, de 51 anos, foi diagnosticado com três pequenos tumores na membrana que recobre a parede abdominal conhecida como peritônio. O câncer foi descoberto durante exames de rotina.

Esse é o terceiro câncer que Dudu enfrenta. Em março de 2009, ele teve um tumor no pâncreas e lutou contra a doença por sete meses para depois descobrir um nódulo na mesma região.

Na terça-feira (15), o músico deu início a quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele vem sendo atendido pelo oncologista Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer, que também acompanhou o caso da apresentadora Ana Furtado e do cantor Beto Barbosa.

– Na semana passada, achei até que estava com Covid-19 porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. O médico Fernando Maluf disse: “A gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos”.

Por meio de uma live realizada na quarta-feira (16), ele contou que Roberto Carlos recebeu a notícia com muita tristeza, mas sem perder a fé. Dudu Braga comentou sobre o tratamento ao lado da esposa Valeska Braga e da filha Laura, de 4 anos.

– Tratamento de quimioterapia não é fácil. Dá aquela derrubada mesmo. Para manter o ânimo é complicado, mas a gente está aqui junto. Talvez caia o meu cabelo. Pode ser que caia. Se cair, tudo bem também. Vou fazer o quê?

