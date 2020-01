Fiscal do Ibama diz que declarações do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) ‘legitimam quem comete crime ambiental’

Novo processo seletivo para Curuçá e Bagre inscreve candidatos até dia 30

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) vai divulgar o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2020 na próxima semana, dia 29, a partir das 10h. Os candidatos poderão ter acesso ao listão dos aprovados em painéis que ficarão expostos em frente ao prédio da Uepa, no bairro do Telégrafo, ou pelo site da Universidade. No total, 3.656 vagas são disponibilizadas em 28 cursos de graduação. Dessas, 1.532 vagas são na capital e 2.124 no interior do Estado. O período de matrícula de calouros será entre 4 e 7 de fevereiro.

Processo Seletivo da Uepa inscreve até dia 30

Até o dia 30 deste mês, a Uepa realiza inscrições on line para a segunda edição do Forma Pará, programa estadual de expansão do ensino superior, que oferta 100 vagas para os municípios de Bagre e Curuçá. Os interessados devem acessar o site: www.portalfadesp.org.br

As turmas são de Ciências Naturais com Habilitação em Química e de Enfermagem. Das 100 vagas ofertadas, 50 são para a turma de Ciências Naturais com Habilitação em Química que funcionará no município de Bagre, no regime intervalar intensivo. As aulas devem ser iniciadas em junho deste ano.

As outras 50 vagas serão para a turma de Enfermagem que funcionará em Curuçá, no regime regular intensivo. A previsão é que as aulas iniciem em março deste ano. Ambos os cursos são destinados a quem concluiu ou concluirá o Ensino Médio ou equivalente até a data da habilitação para matrícula.

O candidato deve preencher o formulário online, gerar e pagar a taxa de R$ 50,00. Pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 24.

O resultado preliminar da lista de isenções será divulgado no dia 26. O cartão de inscrição será disponibilizado no dia 04 de fevereiro e a prova será realizada no dia 9, no município para o qual o candidato se inscreveu. Candidatos que moram no município onde a vaga é ofertada terão bônus de 10% sobre a pontuação.

O Forma Pará é executado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnologia (Sectet) através de parceria com as universidades, institutos tecnológicos e prefeituras. O termo de cooperação também envolve a Fadesp como responsável pela realização do processo de seleção.