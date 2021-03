Fiscalização de ônibus já resultou em 74 multas durante o lockdown

A principal recomendação foi sobre o uso adequado das máscaras, no combate à proliferação da covid-19, além do cumprimento do toque de recolher

Uma força-tarefa foi realizada nesta sexta-feira (25), com agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), Polícia Militar do Pará (PM) e Guarda Municipal de Belém (GMB), para fiscalizar e monitorar o cumprimento do toque de recolher e do lockdown em Belém. Desde o começo do lockdown, em 15 de março, a operação resultou em 74 multas a empresas de transporte público.

A ação desta sexta-feira foi realizada em uma barreira instalada na avenida Augusto Montenegro. Nos ônibus, a recomendação foi sobre o uso adequado das máscaras pelos passageiros, no combate à proliferação da covid-19. Já os condutores de carros de passeio mostraram os dados pessoais aos agentes e explicaram o porquê de estarem circulando.

Entre 6h30 e 10h, foram vistoriados 250 automóveis e 150 motocicletas – destes, 13 pessoas foram notificadas.

Desde o último dia 15, a GMB registrou mais de 18 mil pessoas e 7,5 mil veículos abordados ao longo das diversas barreiras espalhadas pela cidade.

Infrações

Entre janeiro e março de 2021, foram lavrados 324 autos de infração em cumprimento aos decretos municipais nº 96.190/2020 e 96.340, que dispõem sobre a prevenção e o enfrentamento à pandemia de covid-19.

As principais multas foram por redução de frota, desrespeito ao limite de ocupação veicular de passageiros em pé, à falta de prevenção sanitária como adoção de álcool 70%, esterilização dos coletivos a cada viagem e da não utilização de máscaras por motoristas, cobradores e fiscais.

Durante o período de 15 até o dia 23 de março, a intensificação da fiscalização de ônibus resultou em 74 autuações de empresas. As principais infrações registradas foram por alteração na frota e por desobediência à portaria 501/2020, que dispõe sobre a lotação de passageiros em pé, acima do estabelecido, que é de 14 passageiros.

O valor dessas autuações ficou em torno de 100 UFMs por infração para a empresa – a punição mais alta permitida pela legislação. As cinco empresas que mais receberam multas foram: Belém Rio, Nova Marambaia, Vialoc, Barata e Águas Lindas.