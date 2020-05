Fiscalização orienta, fecha lojas e avisa que só atividade essencial pode funcionar

Quem estava com lojas abertas em alguns bairros de Belém foi orientado pela fiscalização a fechá-las porque o decreto de isolamento prevê apenas o funcionamento de atividades essenciais. O comitê de segurança orientou os recalcitrantes a funcionar somente nos serviços por entrega em casa.

Ao todo, o comitê de segurança fiscalizou 17 estabelecimentos no bairro da Pedreira, além de seis lojas de departamentos de uma mesma rede, situadas nos bairros da Pedreira, Sacramenta, Marco, Umarizal, Telegrafo e Marambaia. “Entre as penalidades administrativas que podem ser aplicadas para quem descumprir a determinação, estão a interdição e aplicação de multa de até R$ 50 mil, podendo o estabelecimento ter seu alvará de funcionamento cassado”, explicou a coordenadora da Ordem Pública, Elizete Cardoso.

A coordenadora informa ainda que as ações de fiscalização vão continuar. “Estamos trabalhando para conscientizar sobre a importância de cumprir a determinação e suspensão das atividades não essenciais, de modo a reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão do novo coronavírus”, disse.

Parte da população compreende o motivo das ações. “Todos nós temos que ter bom senso e, mais do que nunca, nos conscientizarmos que a Covid-19 ainda está circulando na cidade, por isso, é necessário cumprir as orientações dos órgãos de segurança”, disse Jucileide Farias, moradora do bairro da Pedreira.

O grupamento de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) integrante da operação, fiscalizou ontem as feiras da 25 de setembro, do Jurunas, Telégrafo, Barreiro, Cremação e Guamá, cumprindo as regras estabelecidas no decreto municipal.

“Mesmo com o fim da vigência do lockdown, as medidas do isolamento social continuam, e as ações da Guarda Municipal de Belém, de fiscalizar e orientar em mercados, feiras livres, logradouros e bairros de Belém, está sendo feita todos os dias”, informou o inspetor da GMB, Claudionor Cordeiro. Ao todo, 14 estabelecimentos foram orientados e fechados, sendo oito na feira da 25, quatro na feira do Guamá e dois na feira do Telégrafo. Além disso, foram distribuídas máscaras à população.