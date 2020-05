Flamengo anuncia fim de parceria com o banco BS2

Na última quinta-feira (28), o Flamengo anunciou o fim da parceria com o banco BS2, que era patrocinador master do clube. O contrato, que ia até dezembro, acabou rescindido, e se estenderá apenas até o dia 30 de junho.

Com o contrato, o Flamengo recebia R$ 15 milhões anuais, mais variáveis. O nome do banco era estampado na equipe principal e também nas categorias de base e no time de futebol feminino.

O time carioca emitiu um comunicado sobre o assunto.

– O próximo dia 30 de junho irá marcar o final da parceria entre Flamengo e BS2. Devido a uma decisão estratégica, o banco digital optou por descontinuar o acordo depois de pouco mais de um ano como patrocinador master do futebol do Clube. O BS2 também deixará de patrocinar o time feminino e as categorias de base. Os clientes da conta BS2 Flamengo poderão continuar a usufruir dos serviços do Banco nos mesmos termos do contrato já assinado e utilizando o mesmo cartão da conta – informou o texto emitido pelo Flamengo.

Após o anúncio, torcedores levantaram a #VemAmazon, visto que o clube tem conversado com a empresa. Segundo o portal G1, a TIM segue interessada na renovação de contrato com o Flamengo.