Flamengo anuncia renovação com atacante Bruno Henrique

Cada etapa do Campeonato Estadual é composta de poucas partidas. Na primeira fase da Taça Guanabara são apenas seis jogos para se conhecer os semifinalistas do primeiro turno. O Flamengo praticamente terá assegurado sua vaga no mata-mata se bater o Fluminense logo mais no Maracanã. Confira abaixo as últimas notícias, de acordo com o Oddsshark.com.

Como apostar?

Há duas formas básicas de se apostar em futebol. São os chamados investimentos a curto e a longo prazos.

A primeira opção é no que diz respeito ao próximo jogo. Flamengo x Fluminense. Quem vence? Dá empate? Quem marca gols? Teremos mais de X gols na partida? Ambos os oponentes balançam as redes? O Flamengo vence por dois gols de diferença? Como termina o primeiro / segundo tempos? Empate anula aposta? Como você pode ver, são várias as opções e colocamos uma tabela mais abaixo mostrando algumas delas.

Já a longo prazo, você investe em quem será o campeão do Campeonato Carioca. Até este momento, as casas de apostas não divulgaram estas cotas. O rubro-negro seria facilmente o favorito ao título.

Histórico

Até os anos 80 ou 90, o histórico da rivalidade entre Flamengo e Fluminense era bastante equilibrada. Bastou o Urubu se organizar a partir dos anos 2000 que a diferença histórica deslanchou a nosso favor.

Hoje, são 154 triunfos flamenguistas, contra apenas 131 do Pó de Arroz, além de 137 empates.

O último encontro foi válido pelo Brasileirão de 2019 e terminou 2 a 0 para nós.

Flamengo x Fluminense

Flamengo, Fluminense e os demais clubes seguem montando seus elencos para a temporada 2020. Competições mais importantes que o Campeonato Carioca estão por vir, como o Brasileirão, a Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil.

Ontem o Urubu teve confirmada a permanência de seu ídolo na Gávea. Sim, Gabigol continua a defender o manto sagrado. Já Vitor Gabriel acertou seu empréstimo ao Braga, de Portugal. Lucas Freitas não teve seu contrato renovado e assinou com o Real Valladollid, da Espanha.

Já o Fluminense, que vem de goleada sobre o tradicional Bangu, apresentou o goleiro João Lopes. A diretoria tenta apresentar mais reforços para animar sua torcida. O peruano Mpaché o atacante Fred estão no radar das Laranjeiras.

Possíveis escalações

Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Yuri César e Luiz Henrique; Vitor Gabriel e Lucas Silva. Técnico: Maurício Souza.

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique, Dodi, Yago Felipe, Miguel e Matheus Alessandro; Lucas Barcelos. Técnico: Odair Hellmann.