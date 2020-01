Flamengo avança em negociação com a Inter e se aproxima de final feliz por Gabigol

O Flamengo não precisa jogar o Campeonato Estadual com sua força máxima para provar que tem um dos melhores, se não o melhor time do estado do Rio de Janeiro. Mesmo com a equipe sub-20, o Mengão vem ganhando jogos, inclusive clássicos, e se isolou na liderança do grupo A da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Estadual. Confira abaixo as últimas notícias, de acordo com o Oddsshark.com.

Prêmios pagos (segundo o Spin Sports):

Os flamenguistas que costumam fazer uma renda extra no mês com as apostas esportivas estão em êxtase. Assim como foi no ano passado, parece que em 2020, estes apostadores ganharão um bom dinheiro. Basta ver que mesmo com a equipe sub-20, o Flamengo tem atropelado seus rivais. A última vítima foi o Volta Redonda, que estava invicto no Estadual.

O triunfo rubro-negro rendeu R$ 2,18 / 1. Ou seja, mais do que o dobro do montante investido.

O placar exato gerou uma baba: R$ 24,71 / 1. Quem colocou R$ 100,00 no 3 a 2, tirou R$ 2.471,00. Dá para comprar bastante coisa com esta grana!

Outro prêmio gordo saiu para quem investi na modalidade “intervalo / final do jogo”. Quem marcou que o Voltaço venceria a primeira metade mas que perderia a peleja, ficou com tentadores R$ 23,77 / 1.

Na “dupla chance”, os prêmios foram os seguintes: R$ 1,35 / 1 para “Flamengo ou empate” e R$ 1,60 / 1 para “Flamengo ou Volta Redonda”.

Na opção “empate anula a aposta”, quem apostou no Flamengo ficou com R$ 1,57 / 1.

Colocou dinheiro no bolso quem disse que ambos os quadros balançariam as redes: R$ 1,78 / 1, segundo o Spin Sports.

No Over / Under, os prêmios variaram de acordo com a linha escolhida pelo apostador: R$ 1,89 / 1 (acima de 2,5 gols), R$ 3,22 / 1 (acima de 3,5 gols) e R$ 6,06 / 1 (acima de 4,5 gols).

Finalmente, deu “ímpar” no “par ou ímpar”: R$ 1,95 / 1.

Flamengo 3, Volta Redonda 2

Contrariando todas as previsões do Spin Sports, a equipe do sul-fluminense foi quem saiu na frente do marcador e foi para o intervalo ganhando por 1 a 0. Para quem vê apenas o placar, fica difícil imaginar que o embate foi equilibrado e que o Flamengo teve boas chances de marcar gols. Os de amarelo e preto chegaram poucas vezes com perigo à meta de Gabriel Batista, mas marcaram seu tento.

No segundo tempo, a partida foi bem movimentada. O Urubu empatou, mas o Volta Redonda teve lá suas chances para fazer o segundo, o que acabou acontecendo quando perdia por 2 a 1. Sorte que Bill, na última volta do ponteiro, conseguiu desempatar e decretar mais um triunfo do Mais Querido do Brasil no Estadual.