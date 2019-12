Flamengo chega 100% para a final com clima carioca em Doha

Favorito, o time inglês busca sua primeira conquista na história do Mundial. O representante brasileiro tenta repetir 1981 e conquistar o bi

A decisão que atrairia mais holofotes para o Mundial de Clubes 2019 foi confirmada após as semifinais. Liverpool e Flamengo passaram pelos primeiros compromissos na competição e fazem na tarde deste sábado (21/12/2019), a partir das 14h30, a final da competição.

Atual dono do título da Liga dos Campeões, o Liverpool larga com favoritismo diante do atual campeão da Libertadores. Isso, no entanto, tem de ser comprovado no Estádio ​Khalifa International, em Doha, no Catar. Após poupar jogadores diante do Monterrey, do México, o time inglês entrará com força máxima de olho na conquista inédita – perdeu as três finais que disputou na história. Já o Flamengo repetirá o mantra durante toda a temporada 2019: força máxima, sem lesionados, em busca do bicampeonato do Mundial.